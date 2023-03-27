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配合6000元政策 北市消費200元就可抽百萬現金、汽車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
配合中央普發6000元政策，台北市政府規劃振興計畫推抽獎活動，盼能刺激民眾消費。記者鍾維軒／攝影
配合中央普發6000元政策，台北市政府規劃振興計畫推抽獎活動，盼能刺激民眾消費。記者鍾維軒／攝影

配合中央6000元普發現金，台北市政府推出振興計畫，產業發展局長陳俊安表示，民眾只要於北市店家單筆消費滿200元，憑今年4月1日發票至今年5月31日的發票或收據至活動官網登錄，可抽到百萬電動車或百萬現金，預計可以帶來30至35億元產值，3月30日會由市長蔣萬安正式公布詳細規畫。

陳俊安說，由於現金與消費券性質不同，北市府憂心民眾領錢後會存起來，無法刺激消費，這次邀集市場處、商業處、文化局、體育局、觀傳局、客委會及原民會等，參與中央普發6000元北市興計畫，透過不同活動促銷方案，規畫日日抽、周周抽、月月抽及總抽獎等活動，只要在台北買東西就可以抽大獎，激發民眾消費動力。

據了解，民眾只要在今年4月1日至今年5月31日在北市店家單筆消費滿200元，憑發票號碼或收據至活動官網登錄，就可獲得1次抽獎機會，單筆上限可抽100次，其中若到指定的特約店家消費，還會另享折扣或優惠，獎品從Apple iPhone手機、電動汽車到上百萬元獎金。

事實上，台北市前市長柯文哲任內就有類似的振興計畫，包括「台北購起來」與熊好券1.0、2.0活動，去年登錄發票張數就有325萬張、總消費經額為53.9億元。

陳俊安表示，柯市府計畫時間為期4個月，這次則為2個月，預計系統4月中會上線，但可回溯至4月1日的發票，預計會有12萬人參與、增加30至35億的商機，登錄方式則不限定台北通。

北市 發票 客委會

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