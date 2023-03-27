聽新聞
test
0:00 / 0:00
配合6000元政策 北市消費200元就可抽百萬現金、汽車
配合中央6000元普發現金，台北市政府推出振興計畫，產業發展局長陳俊安表示，民眾只要於北市店家單筆消費滿200元，憑今年4月1日發票至今年5月31日的發票或收據至活動官網登錄，可抽到百萬電動車或百萬現金，預計可以帶來30至35億元產值，3月30日會由市長蔣萬安正式公布詳細規畫。
陳俊安說，由於現金與消費券性質不同，北市府憂心民眾領錢後會存起來，無法刺激消費，這次邀集市場處、商業處、文化局、體育局、觀傳局、客委會及原民會等，參與中央普發6000元北市興計畫，透過不同活動促銷方案，規畫日日抽、周周抽、月月抽及總抽獎等活動，只要在台北買東西就可以抽大獎，激發民眾消費動力。
據了解，民眾只要在今年4月1日至今年5月31日在北市店家單筆消費滿200元，憑發票號碼或收據至活動官網登錄，就可獲得1次抽獎機會，單筆上限可抽100次，其中若到指定的特約店家消費，還會另享折扣或優惠，獎品從Apple iPhone手機、電動汽車到上百萬元獎金。
事實上，台北市前市長柯文哲任內就有類似的振興計畫，包括「台北購起來」與熊好券1.0、2.0活動，去年登錄發票張數就有325萬張、總消費經額為53.9億元。
陳俊安表示，柯市府計畫時間為期4個月，這次則為2個月，預計系統4月中會上線，但可回溯至4月1日的發票，預計會有12萬人參與、增加30至35億的商機，登錄方式則不限定台北通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言