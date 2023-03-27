北市抽驗清明食品4件不合格豆製品 人氣潤餅店也上榜

下周清明節，台北市衛生局今天公布清明祭祀食品抽驗，一共抽驗35件產品，4件不符規定，包括兩件干絲遭檢出過氧化氫陽性、一件豆干絲苯甲酸超量；還有一件豆干遭檢出過氧化氫陽性，不合格率超過一成、為11.4%。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次檢驗不合格的4件食品均為豆干製品，3件檢出過氧化氫為陽性，包括北投中繼市場72號攤的泰山干絲，來源自南投埔里順得裕食品；萬華聰明素食批發行的特選涼拌干絲，業者無交代產品來源；內湖豪棧小吃店的潤餅割包的豆干來源自桃園大溪金上食品店。

至於1件食品添加物防腐劑苯甲酸超標為信義區吳興街阿弘潤餅的豆干絲，來源自桃園市桃園區正文食品公司，不合格產品都已要求下架。

違規產品移請管轄衛生局源頭查處，查證屬實，將依照違反食品安全衛生管理法處製造業者3萬至300萬元不等罰款。至於無法提供確切來源，也將依照違反食安法處業者3萬元。

衛生局表示，「過氧化氫」俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑。我國規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用途，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用之過氧化氫必須符合食品添加物之相關規定。

「苯甲酸」則是常見防腐劑又稱「安息香酸」，添加至食品中可抑制微生物生長，延長食品保存期限，但過量食入苯甲酸會引起腹瀉、胃痛等身體不適症狀。

北市衛生局呼籲業者，製造加工使用防腐劑應遵照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，遵守限量及使用範圍內容，才可避免發生食品添加物檢出超出食品安全衛生管理法規定之衛生標準。

衛生局說，民眾選購食品時勿以產品之色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在購買時要提高警覺，以降低購買到違規食品的風險。