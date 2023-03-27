周四第二波春雨 賈新興：嘉南高有機會 清明節全台雨襲

今年第一波春雨明天暫歇，但中南部旱象仍未紓解。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周四至周五第二波春雨，接著4月5日清明節第三波春雨報到。

他說，明天至周三宜花有局部短暫雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨。周四至周五受水氣移入影響，全台各地有雨，台中以北及嘉南高局部地區雨勢較大，留意雷擊和強陣風。

4月1日至5日清明連假，賈新興說，4月1日至3日午後山區有局部短暫陣雨，4月4日午後南投以北有局部短暫陣雨。4月5日受鋒面影響，全台有雨、台南以北沿海局部地區雨勢大 。