今晚還有一波水氣通過 專家：明起春雨暫歇 盼周四再來
天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，但雲雨發展強度相較周末時已有明顯減弱，預估白天期間北部、東半部地區雲量仍偏多，在迎風面地形上會比較容易有降雨。
中南部地區則是多雲到晴，他表示，降雨已不太明顯，要到山區附近才會有短暫雨的機會。
不過，歐宗學說，今晚到明晨還有一波水氣要通過，中部以北平地區域可能會有一波局部短暫雨。
氣溫方面將開始回升，他表示，尤其有陽光的中南部地區高溫回升幅度可能頗為明顯，日夜溫差會變得比較大，要留意適時調整穿著。
明天東北季風減弱，歐宗學說，華南雲雨區影響也暫告段落，但仍有些中高層水氣通過台灣附近，配合後續到周三漸轉為偏東風環境，迎風面東半部持續有比較高的降雨機率，西半部地區則是多雲到晴天氣，山區附近可能偶有短暫雨。
他說，這兩天各地氣溫持續回暖，周三連北部高溫都可達24-26度，中南部上看28-30度。
歐宗學表示，周三深夜到周四將再有一波華南雲雨區東移通過台灣，屆時有機會由北而南再為各地帶來一波春雨，不過南部地區降雨量多寡仍有較高不確定性，可能對水情的助益不是很大，在水情真正獲得緩解以前，持續節約用水。
歐宗學說，周五到周末期間水氣再度減少，北東部地區雲多局部有雨，中南部多雲到晴山區偶短暫雨。
歐宗學指出，清明連假後期可能再有明顯的水氣通過趨勢，但影響時間以及範圍還需要追蹤觀察才會比較確定。而近期北台灣氣溫波動會比較明顯，中南部則是大多比較溫暖，南來北往先查詢當地的天氣預報資訊。
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