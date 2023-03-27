今晚還有一波水氣通過 專家：明起春雨暫歇 盼周四再來

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，但雲雨發展強度相較周末時已有明顯減弱，預估白天期間北部、東半部地區雲量仍偏多，在迎風面地形上會比較容易有降雨。

中南部地區則是多雲到晴，他表示，降雨已不太明顯，要到山區附近才會有短暫雨的機會。

不過，歐宗學說，今晚到明晨還有一波水氣要通過，中部以北平地區域可能會有一波局部短暫雨。

氣溫方面將開始回升，他表示，尤其有陽光的中南部地區高溫回升幅度可能頗為明顯，日夜溫差會變得比較大，要留意適時調整穿著。

明天東北季風減弱，歐宗學說，華南雲雨區影響也暫告段落，但仍有些中高層水氣通過台灣附近，配合後續到周三漸轉為偏東風環境，迎風面東半部持續有比較高的降雨機率，西半部地區則是多雲到晴天氣，山區附近可能偶有短暫雨。

他說，這兩天各地氣溫持續回暖，周三連北部高溫都可達24-26度，中南部上看28-30度。

歐宗學表示，周三深夜到周四將再有一波華南雲雨區東移通過台灣，屆時有機會由北而南再為各地帶來一波春雨，不過南部地區降雨量多寡仍有較高不確定性，可能對水情的助益不是很大，在水情真正獲得緩解以前，持續節約用水。

歐宗學說，周五到周末期間水氣再度減少，北東部地區雲多局部有雨，中南部多雲到晴山區偶短暫雨。