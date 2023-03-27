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蔬果裸賣困難多 「成效不算滿意」

聯合報／ 記者胡瑞玲黃筱晴／台北報導
環保署去年與全聯、家樂福兩大通路合作試辦蔬果裸賣，但環保署坦言「成效不滿意」；圖為全聯賣場店員補貨情形。記者陳正興／攝影
環保署去年與全聯、家樂福兩大通路合作試辦蔬果裸賣，但環保署坦言「成效不滿意」；圖為全聯賣場店員補貨情形。記者陳正興／攝影

為推行塑膠減量、降低蔬果包材使用，環保署去年九月與全聯、家樂福兩大通路合作試辦蔬果裸賣及包裝減量，至今卻未公布試辦成效。本報追查後，環保署坦言去年底檢討時認為「成效不算滿意」，執行過程多有困難，近期與相關單位開會研議後，會檢討品項、需改善設備等，今年再進行第二階段試辦計畫，並將擴增至五家通路業者。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，去年第一階段試辦計畫，主要是要測試、評估適合裸賣的品項，初步已盤點出可裸賣的品項，但坦言成效不算滿意，短時間確實不會有明顯成效。

王嶽斌說明，品項需排除有機認證及產銷履歷的蔬果，是目前遭遇的困難之一。因依照農委會「有機農業促進法」相關法規規範，具基本標示及包裝規定，避免有機及產銷履歷蔬果在運送、陳列及販售過程中受到交叉汙染，需要多溝通。

王嶽斌提到，生鮮蔬果裸賣涉及從生產、運輸到供銷通路整體產銷鏈的調整，過去曾考慮透過少量叫貨的方式維持蔬果品質與鮮度，但又擔心增加碳排污染，因此還需思考其他解方。

不具名農民指出，台灣高溫潮濕，缺乏農產品冷鏈運輸，真的不是適合裸賣的環境，農產品包裝有其功能，包含防撞、防潮、延長保鮮及上架時間；一名消費者受訪指出，台灣人很愛用手按壓或指甲掐，導致蔬果外觀不佳，影響購買意願。

王嶽斌表示，今年一至三月已與農委會開過二次會議，並與業者溝通，本周將再召開會議與相關單位及業者討論，針對第一階段試辦成果，檢討可試辦品項、需改善系統設備，預計今年再進行第二階段試辦計畫，並將擴增至五家通路業者。

參與第一階段試辦的家樂福表示，生鮮區有機跟履歷蔬菜認證占比約七成，僅約三成慣行蔬果可嘗試裸賣，大約二十支裸賣品項的售價雖降低，但損耗提高百分之十以上，且葉菜類幾乎無法裸賣。

全聯則表示裸賣品項包含櫛瓜、洋蔥、青椒、紅白蘿蔔、牛番茄、大小黃瓜、大陸Ａ菜等，試辦期間發現最大困難點在於要承受碰撞的耗損，以及有機證照及產銷履歷的蔬果需有包裝；優點在於賣相佳、消費者可更清楚看產品，銷售業績仍有成長，願擴大試辦。

產銷履歷 環保署 家樂福

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