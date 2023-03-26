保鮮減塑怎做到？專家、環團指蔬果裸賣有技巧

環保署為推行塑膠及包材減量，與全聯、家樂福合作試辦蔬果裸賣，但至今約6個月，試辦成效不如預期。專家指出，蔬果裸賣盡量在地完成產銷動作；環團表示，國際上已看到許多新的技術，除有賴業者投入改革，政府也應加強規管，才有助源頭減量。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出，環保署去年於全聯、家樂福試辦「蔬果裸賣及包裝減量原則」，兩家業者也隨之設立蔬果裸賣專區，，提供消費者無塑的消費選擇，其試辦用意在於找到蔬果裸賣的問題點、繼而克服。

張凱婷強調，超市蔬果裸賣有助於解決一次性塑膠包裝氾濫，國際正在協商塑膠公約，將制訂具法律約束力、涵蓋塑膠從生產、消費到棄置整個週期的法律公約。

綠色和平曾做過民調，台灣超過7成消費者支持蔬果裸賣、源頭減少塑膠，持續擴大蔬果裸賣勢在必行。

看守台灣秘書長謝和霖表示，參考國外經驗，若蔬果要裸賣，盡量在地產、在地銷就可達成。針對減塑，謝說，除了蔬果包材外，傳統市場、夜市、早餐店等均為塑膠大戶；另外，目前台灣寶特瓶回收率雖高，但仍須積極推動減量，改成重複充填的商業模式，才能大幅減少瓶裝水或飲料所產生的塑膠瓶。