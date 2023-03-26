獨／蔬果裸賣推塑膠減量但難度高 今年再增3家通路試辦

為推行塑膠減量、降低蔬果包材使用，環保署去年9月與全聯、家樂福兩大通路合作試辦蔬果裸賣及包裝減量，測試哪種蔬果適合裸賣，但年底檢討時坦言「成效不算滿意」。環保署本周將再與相關單位溝通，討論第二階段試辦內容，預計試辦地點將從2家通路擴增至5家，但具體時程、目標及成效還在討論中。

配合試辦的2家通路，全聯在全國1000多間門市進行蔬果裸賣，裸賣商品售價較同品項有包裝者便宜，販售品項包含櫛瓜、洋蔥、青椒、紅白蘿蔔、牛番茄、大小黃瓜、大陸A菜等；而家樂福則以內湖店為唯一一家蔬果裸賣試辦店，裸賣品項約20項。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，去年9月進行第一階段試辦計畫，主要是要測試、評估哪些品項適合裸賣，以及若要裸賣需要哪些配套措施，重點在於測試流程及設備調整，初步已盤點出可裸賣的品項，包含鳳梨、洋蔥、扁蒲、馬鈴薯等根莖瓜果類，坦言成效不算滿意，但短時間確實不會有明顯成效。

王嶽斌說，蔬果裸賣的出發點是減塑與降低垃圾量，但第一階段試辦過程中碰到的困難點，包含需排除有機認證及產銷履歷的蔬果，因依照農委會「有機農業促進法」的相關法規規範，有基本標示及包裝規定，避免有機及產銷履歷蔬果在運送、陳列及販售過程中受到交叉汙染，這部分需要多作溝通。

一名不具名農民指出，歐洲可以裸賣是因氣候乾燥、偏冷，台灣高溫潮濕，缺乏農產品冷鏈運輸，真的不是裸賣的環境；農產品的包裝是有功能，包含防撞、防潮、延長保鮮及上架時間，以台灣的環境及消費者的購買習慣，裸賣只會增加耗損率；一名消費者說，台灣人很愛用手按壓或指甲掐，導致蔬果外觀不佳，影響購買意願。

王嶽斌表示，這段期間業者都有反映執行上的困難，今年1至3月已與農委會開過2次會議，並和業者溝通過，本周將再召開會議與相關單位及業者討論，針對第一階段試辦成果，檢討還有哪些品項可以試辦、哪些系統設備需要改善、調整，預計今年將進行第二階段試辦計畫。