玉山瑞雪下不停 群峰白了頭、積雪已達5公分

玉山今天才飄下今年初雪，打破設站80年最晚紀錄，且至傍晚仍斷續降雪，積雪已達5公分，玉山群峰因此白了頭。玉山國家公園管理處表示，將加強雪地登山宣導與管制，呼籲山友應注意保暖，並攜帶有雪地裝備及經驗，切勿貿然登頂。

中央氣象局指出，受東北季風及華南雲雨區影響，水氣充沛，玉山今天上午6時40分下了冰珠，接著上午7時5分降雪至7時15分，終於降下今年的初雪，超越遲至2019年1月21日的初雪，更打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄。

玉山在今天上午7時許的初雪，下了約10分鐘，停止後，直至傍晚仍有降雪，玉山氣象站表示，今天上午7時許的初雪後，因高山氣溫維持在零下低溫，加上水氣充足，而斷續下雪，直至晚上6時10時，共計5波降雪，積雪已達5公分。

同樣位在玉山，海拔3402公尺的排雲山莊也飄下「三月雪」，玉山國家公園管理處表示，排雲山莊今晨起天氣多為降雨夾帶冰霰，而在上午11時20分又降下冰霰，更在上午11時40分轉為降雪，雪勢也不小，地面、座椅上被冰雪覆蓋。

而因玉山降雪，玉管處提醒，山友要注意保暖，更要留意天氣變化及步道情況，做好自身風險評估，切勿貿然登頂，另山區降雪致使步道結冰濕滑，不利行走，將加強宣導，山友須備妥冰斧、冰爪等，雪地裝備充足才能上山，以維登山安全。