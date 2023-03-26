AI輔助、網紅行銷 現代醫學花招多

醫療再也不僅限於醫生與病患坐在診間一對一！醫用光電醫學會理事長胡倩婷26日於研討會表示，AI能協助醫療的效率與精準度，還能協助醫師與病患的溝通，所以醫療教育也應重新規劃，導入新科技。網紅七七老大也分享，醫師不再只是制式的看診，透過各類社群平台分享醫學知識，也已經變成常態。

醫療教育須重規劃

雷射光電學會指出，AI隨著科技發展，各行各業、各個領域都出現功能性極強的AI，預計未來在醫療領域，AI也能替代部分醫療角色，所以「醫療教育」也應與時俱進，從教師、學生到課程都需要重新規劃，才能跟上時代的脈動。

胡倩婷指出，不只是醫生，各行各業的人都應設想AI對產業的發展，才能搶得先機。她表示，在平時忙碌的看診之餘，醫師也需要多元化、新興的課程，如智慧醫療系統或醫病溝通等領域，並借助新科技來增加執行的效率與精準度。

她表示，「AI醫療系統不但無法取代醫師，更絕對是醫師的最強輔助」，所以除了醫學院的教育需要重新規劃，導入相關課程之外，執業醫師也應全面提升自我學習的能力。

醫師網紅行銷

隨著網路平台崛起，醫師的角色也不再只是制式的看診，而有機會透過社交平台呈現更多的面貌。有「痘疤女王」之稱的皮膚科醫師莊盈彥，常在Youtube平台上分享醫美知識。她於現場指出，網紅與醫師還是有所不同，網路影片需要吸引觀眾，但在診所還是應該拿出醫師的專業態度。

中醫師出身的網紅七七老大則分享斜槓經營的秘訣說，醫師跟網紅的最大差異就是網紅會有粉絲，如何與粉絲的互動、對拍攝影片保持熱情都是其中的關鍵。

他更指出，Youtube已經不再符合民眾觀看的習慣，如小紅書、抖音或IG Reels等平台的興起，都顯示短影音內容逐漸成為主流，如果有醫師想要投入斜槓經營，觀察近期爆紅的主題，並加以延伸，就能突破重圍。

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