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一張圖看天氣！ 周一、周四天氣不穩降雨機率增 「這天」回溫
未來一周天氣，中央氣象局說，周一、周四天氣不穩，降雨機率增高；氣溫方面，周一、周二北台灣較涼，周三回溫。
中央氣象局在臉書專頁「報天氣 - 中央氣象局」表示，今晚至周一，華南雲雨區東移，水氣移入，各地雲多、短暫陣雨。周一白天中南部平地降雨緩，北台灣天氣較涼，其他地區較溫暖。
到了周二28日、周三29日，降雨限縮到北部、東半部地區，中南部山區也有短暫陣雨，北台灣周二仍涼，周三氣溫回升；其他地區較溫暖。
氣象局說，周四30日華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、澎金馬再轉陣雨，南部地區雲量增多，沒有冷空氣，氣溫變化不大，僅下雨時稍涼。
至於周五至周日（3月31日至4月2日），水氣減少，天氣回穩，僅東半部地區、北部山區零星陣雨，各地天氣溫暖，中南部高溫可達30度以上，華南水氣仍多，金馬雲多、偶陣雨。
氣象局提醒，周一、周二東北季風強，沿海風浪大，海邊活動多留意安全。另外，南部山區降雨有限，持續珍惜水資源。
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