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行人地獄中南部、偏鄉榜上有名 學者指出這三大原因

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部去年道安數據顯示，中南部、偏鄉縣市車禍死亡率相對高，凸顯行人地獄榜上有名。圖／本報資料照片
交通部去年道安數據顯示，中南部、偏鄉縣市車禍死亡率相對高，凸顯行人地獄榜上有名。圖／本報資料照片

交通部去年道安數據顯示，中南部、偏鄉縣市車禍死亡率相對高，凸顯行人地獄榜上有名。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄分析，城鄉差距、「機老酒」肇事族群，以及因首長施政取締不夠嚴格，以致民眾把紅路燈當參考用的心態作祟，都是可能其中因素。

民眾黨立委邱臣遠今天在臉書發文指出，根據交通部公布的去年道安數據，對照各縣市人口，推算出每10萬人口車禍死亡數據，總共有16個縣市超過10人，全國幾乎三分之二縣市，淪陷為交通地獄，直轄市更占了4個，最嚴重的前三名分別是台南市、高雄市及桃園市，這三都去年都是民進黨執政。

邱臣遠說，非直轄市有4個縣市達到最嚴重等級的25人以上，分別是屏東縣、台東縣、嘉義縣及雲林縣，死亡數是台北市的6.21倍、新北市的3.5倍以上，這些都是道安最嚴重、最需要優先改善的縣市，交通部卻沒有勇氣呈現，更拿不出具體對策協助地方改善。

張勝雄受訪表示，台南市、高雄市及桃園市、屏東縣、台東縣、嘉義縣及雲林縣，這些地方發生事故機率高，確實是事實。

不過，他指出，台中市、花蓮縣、台東縣的問題，也同樣嚴重，真正有關的狀況，不是縣市執政首長所屬黨派，首長個人領導作風才是關鍵。有些縣市首長擔憂嚴格執法惹民怨，便可能選擇減少，如此也會造成民眾不尊重法治，坊間才會有在中南部「紅綠燈當參考用」的說法，就連首善之都台北市仍有這類問題。

張勝雄認為，城鄉差距可能是其中因素，在台南市中，舊台南市與台南縣，是台南縣的事故死亡率較高；高雄市中，舊高雄市與高雄縣，則是高雄縣較高；因此，隨著縣市合併平均值就會一起列入計算。

此外，公部門所言的「機老酒」（機車、老人與酒駕），確實可能是部分縣市事故率高原因，因此當地機車使用率高，以及很難叫計程車的縣市，其酒駕比率也相對較高；不過，交通問題要武斷推論是哪個因素，聽來都有點道理，但若細緻追究分析數據，卻又不見得是必然關係。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行人地獄 車禍 偏鄉

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