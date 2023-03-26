把握鋒面通過台灣 水利署持續進行人工增雨作業

台灣持續受東北季風及華南雲雨區影響，降雨機會高，水利署人工增雨服務團把握難得時機，清晨5時於曾文水庫、甲仙堰、旗山等三地進行地面人工增雨，接著11時再度於仁義潭、曾文、南化水庫、甲仙堰及旗山進行第2次作業，同時中科院團隊也在曾文、南化水庫進行高空人工增雨焰彈作業，期盼為南部地區多增加一些降雨量。

水利署說，統計昨日至今晨7時各主要水庫累計降雨量，中、北部地區水庫約有24~70毫米，南部蘭潭-仁義潭僅有14毫米，曾文-烏山頭水庫僅降下3毫米，整體水庫降雨效益約增加842萬噸水量。

水利署表示，仍持續守視天氣狀況，不放棄任何人工增雨機會，希望對集水區多留一些水，目前降雨仍無法解除旱象，也呼籲請大家持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。