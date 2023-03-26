機車牌禁車行廣告貼紙惹議 公路總局：再研議認定疑義

不少民眾到機車行修理機車，車行會在車牌貼上自家電話貼紙；不過，交通部公路總局近期發公文告知，表示不得將車行貼紙黏貼於機車號牌，以免挨罰，引發討論。公路總局表示，號牌黏貼貼紙為「黏貼其他材料」行為，外界對此有不同意見，近期會邀集相關單位研議認定疑義。

《道路交通規則處罰條例》規定，號牌有被遮蔽如貼上車行貼紙，可罰300元至600元。公路總局近期發函給中華民國機車商業同業公會全國聯合會，表示汽車號牌不得變造損毀、塗抹或者黏貼其他材料、加裝邊框或者霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或者已安裝其他器具的方式使牌號不得辨識，如果有汙穢導致不能辨認牌號，應洗刷清楚。

公路總局監理組長魏武盛指出，汽機車號牌是行車許可憑證，汽機車上路時應保持號牌完整可供辨識；依《道路交通安全規則》第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽，如有汙穢，致不能辨認其牌號時，應洗刷清楚。

魏武盛說，號牌黏貼貼紙為「黏貼其他材料」行為，公路監理機關於車輛檢驗時，會請車主將貼紙移除。近期外界對號牌黏貼貼紙，若不影響牌號辨識性下，是否應該移除有不同意見，公路總局對於這些意見反映，認為有研議必要，會在可清楚辨識號牌顏色、字號與圖案標示等規定下，盡速邀集相關單位討論可行方案。

魏武盛也說，目前排氣檢驗貼紙、強制保險貼紙都已不用再貼，金管會、環保署都已配合公路總局，近年已沒發放貼紙。他呼籲，汽機車上路時不能有影響車牌辨識行為，如有汙穢應洗刷清楚，更不可有變造損毀、塗抹、裝置旋轉架使不能辨認其牌號情形，以維護號牌可供辨識。