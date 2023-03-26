台中下了一些雨 盧秀燕：還沒辦法讓水庫集水
台中市昨晚起至上午下了些雨，市長盧秀燕上午參加「十方之愛美好心靈」公益園遊會時說，昨天到今天早上是下了一些雨，不過根據監測，雨下的還不夠，大概只能滋潤大地；現在水庫進帳還不多，希望未來幾天能夠多下些雨，且下在水庫的上游，這樣對集水才有幫助。
盧秀燕說，她今天早上特別看了資料，現在鯉魚潭水庫蓄水量已經下探破4成了、約39%多，德基水庫蓄水量也約54%多，表示水情還很吃緊；這場降雨，只是滋潤大地，還沒有辦法讓水庫集水，希望能夠祈求老天繼續下雨，讓中部地區的水庫能夠滿水，讓民生、工業及農業用水無虞。
十方啟能中心公益園遊會上午大坑經補庫停車場舉行，現場有10萬件文具、二手玩具和服飾超低價出清，企業家藍正雄上午也捐贈100萬元給該中心。十方啟能中心主任游月菊說，該中心照顧110位學員，這項活動主要募集孩子們各項治療費用，號召民眾一起來做愛心。
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