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稀疏春雨難止渴 南部水庫旱象短期難解

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
旱象嚴重，水利署因應這波鋒面昨晚起連續3波人工增雨，但降雨仍有限。圖 ／南區水資源局提供
旱象嚴重，水利署因應這波鋒面昨晚起連續3波人工增雨，但降雨仍有限。圖 ／南區水資源局提供

乾旱嚴重的南台灣昨晚起終於降下甘霖，但間歇雨勢難解旱象，曾文、烏山頭及南化3大水庫總水量不增反減，這一波春雨南台灣難解渴，仍待後續鋒面南下紓解。

水利署南區水資源局說，經統計，曾文水庫昨晚8點10分、今早5點、11點，分別在甲仙堰、曾文、旗山（那瑪夏）進行人工增雨，今年迄今累積共10次，上午11點20分追加高空焰彈1次，未來也會視天氣鋒面隨時人工增雨，當務之急，還是呼籲民眾確實節水，盼春雨早日挹注。

台南地區水情不佳，各界都迫切期待這一波春雨帶來降雨，昨晚7點許果然陸續傳來降雨，讓不少台南人吃興奮又激動不已，還有人乾脆出去淋雨大呼過癮，曾文水庫上游集水區昨晚累積雨量為0.8毫米，今中午來到2.4毫米，中午後降起間歇毛毛雨。

「有期待，有傷害！」不少台南人發現這波降雨都是間歇性飄雨，有些甚至連地面來不及淋溼仍是乾，難掩失望。對需水孔急的芒果、梅樹等果樹短期仍難解渴。

從台南水情即時通資料，一般來說，偏北的北門、學甲、後壁、白河等區降雨甚至比最需要降雨的東半部楠西、南化、玉井等區還多，玉井區長陳新澈說，昨晚上7、8點及今凌晨3、4點間，有波短暫小雨，降雨仍不理想。

根據南區水資源局今最新水情資料，曾文水庫（11.31%，5732萬公噸）加上烏山頭水庫（67.98%，5385萬公噸）,蓄水率18.97%，合計蓄水量為1億1117萬噸，南化水庫蓄水率為37.46、3352萬公噸，3大水庫總蓄水量1億4469萬公噸，相較前一天1億4499萬噸，還少了約30萬噸，主要是南化水庫供水需求。

目前該3大水庫所剩總蓄水量目前與2021年「百年大旱」同期略增，水情相較月初更雪上加霜。

南市山區旱象嚴重，楠西梅嶺梅樹缺水果粒不如往年。記者謝進盛／攝影
南市山區旱象嚴重，楠西梅嶺梅樹缺水果粒不如往年。記者謝進盛／攝影

曾文水庫 台南 南化水庫

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