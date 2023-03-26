稀疏春雨難止渴 南部水庫旱象短期難解

乾旱嚴重的南台灣昨晚起終於降下甘霖，但間歇雨勢難解旱象，曾文、烏山頭及南化3大水庫總水量不增反減，這一波春雨南台灣難解渴，仍待後續鋒面南下紓解。

水利署南區水資源局說，經統計，曾文水庫昨晚8點10分、今早5點、11點，分別在甲仙堰、曾文、旗山（那瑪夏）進行人工增雨，今年迄今累積共10次，上午11點20分追加高空焰彈1次，未來也會視天氣鋒面隨時人工增雨，當務之急，還是呼籲民眾確實節水，盼春雨早日挹注。

台南地區水情不佳，各界都迫切期待這一波春雨帶來降雨，昨晚7點許果然陸續傳來降雨，讓不少台南人吃興奮又激動不已，還有人乾脆出去淋雨大呼過癮，曾文水庫上游集水區昨晚累積雨量為0.8毫米，今中午來到2.4毫米，中午後降起間歇毛毛雨。

「有期待，有傷害！」不少台南人發現這波降雨都是間歇性飄雨，有些甚至連地面來不及淋溼仍是乾，難掩失望。對需水孔急的芒果、梅樹等果樹短期仍難解渴。

從台南水情即時通資料，一般來說，偏北的北門、學甲、後壁、白河等區降雨甚至比最需要降雨的東半部楠西、南化、玉井等區還多，玉井區長陳新澈說，昨晚上7、8點及今凌晨3、4點間，有波短暫小雨，降雨仍不理想。

根據南區水資源局今最新水情資料，曾文水庫（11.31%，5732萬公噸）加上烏山頭水庫（67.98%，5385萬公噸）,蓄水率18.97%，合計蓄水量為1億1117萬噸，南化水庫蓄水率為37.46、3352萬公噸，3大水庫總蓄水量1億4469萬公噸，相較前一天1億4499萬噸，還少了約30萬噸，主要是南化水庫供水需求。