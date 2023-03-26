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華信今首航台北馬祖 王國材：馬祖觀光變世界矚目之地

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
華信首航台北馬祖，王國材說，期望馬祖觀光變世界矚目之地。示意圖，與本新聞無關。本報資料照片
華信首航台北馬祖，王國材說，期望馬祖觀光變世界矚目之地。示意圖，與本新聞無關。本報資料照片

昨天起小三通開放中轉，華信航空今天首航「台北松山-馬祖南竿」。交通部長王國材表示，期望飛航能量增加，能讓馬祖觀光變成世界矚目之地；另外，往後隨著旅客增加，會一直增加服務能量，會朝保留馬祖居民個人機位進行。

立法院交通委員會今、明兩日赴馬祖考察，王國材上午在台北松山機場受訪指出，立榮航空1998年飛北竿、2003年飛南竿，國民黨在地立委陳雪生認為兩家以上航空公司，才能促進市場良性競爭，並滿足觀光客需求；於是在2019年起，立院交委會審查通過要求交通部協調華信籌備開航馬祖，今天開航後，期望飛航能量增加，能讓馬祖觀光變成世界矚目之地。

媒體詢問，馬祖居民稱即使開航，最後仍難逃被觀光客包殺，居民有無保留權？王國材則說，華信航空董事長謝世謙說，目前一天一班次，往後隨著旅客增加，會一直增加服務能量，會朝保留個人的機位進行。

馬祖 王國材 華信

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