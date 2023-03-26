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春雷再出現機率低、雨勢趨緩 大雨特報限縮4縣市山區

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
累積雨量。圖／氣象局提供
累積雨量。圖／氣象局提供

今年春雷遲到，第一波春雷昨日乍響。中央氣象局表示，今天對流相對不明顯，春雷要再出現機率不高；今日台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生機率，明天各地雨勢則會相對今日更小。

氣象局預報員受訪指出，華南雲雨區東移，今、明兩天各地還是有下雨機率，今天雨勢相對明天多一點，台南以北、東半部、南部山區今日都有短暫陣雨，其他地區則為局部降雨。

氣象局表示，明天的中南部雨勢會逐漸縮到以山區為主，北部、東半部、則還是有下雨機會；至於春雷，昨日因東北季風剛下來，冷暖交界，對流比較旺盛，各地都有觀測到春雷情況，今天因對流沒那麼明顯，要再出現機率已不高。

另外，氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁發布大雨特報指出，華南雲雨區東移，今日台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天累積雨量前十名，依序為61.0 mm 南投縣神木村、59.0 mm 花蓮縣合歡山、57.5 mm 南投縣萬大發電廠、53.0 mm 南投縣精英、51.0 mm 南投縣梅峰、48.5 mm 南投縣小奇萊、47.5 mm 南投縣翠峰、45.5 mm 南投縣凌霄、45.0 mm 南投縣東埔、45.0 mm 南投縣翠巒。

溫度趨勢。圖／氣象局提供
溫度趨勢。圖／氣象局提供
累積雨量。圖／氣象局提供
累積雨量。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天各地降雨，但明天雨勢相對今天趨緩。本報資料照片
今天各地降雨，但明天雨勢相對今天趨緩。本報資料照片

南投 氣象局 花蓮 天氣動態

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