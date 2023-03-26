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玉山今晨飄3月雪 創80年最晚初雪紀錄 氣象局曝2原因

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，今天這波降雪，是玉山測站設站80年來最晚紀錄。圖／中央氣象局提供
中央氣象局指出，今天這波降雪，是玉山測站設站80年來最晚紀錄。圖／中央氣象局提供

玉山今天上午7時5分起降雪；中央氣象局指出，由於今年冬季未下雪，因此今天這波降雪，是玉山測站設站80年來，史上最晚紀錄，上次最晚的降雪紀錄，是在2019年1月21日；氣象局說，玉山溫度偏暖、中南部水氣又少，兩原因以致不易下雪。

中央氣象局玉山氣象站通報，玉山主峰及北峰從今天上午6時40分下了冰珠，7時5分降雪，截至8時42分降雪持續中，積雪已有0.5公分，另排雲山莊天氣情況則為降雨夾帶冰霰。

根據氣象局資料，去年12月至今年2月玉山未降雪，這波冬季中，玉山平均溫度也高於氣候值攝氏2.9度，達3.03度為史上第3暖。

氣象預報中心副主任陳怡良受訪表示，今年玉山這波降雪，創下是史上最晚紀錄，上次是最晚降雪紀錄，是在2019年1月21日。

陳怡良表示，會下雪不外乎溫度、水氣搭配得宜；不過，在過去幾個月，玉山一直出現高溫，不利降雪，加上中南部從入秋到現在，下雨情況也不多，因此當溫度不低、中南部水氣又少，兩原因以致不易下雪。

氣象預報中心主任呂國臣受訪說，去年從夏天到現在，玉山溫度偏暖，今天這波降雪時間也不算長；而下雪時間長短，仍要看系統強度，在冬天濕度相對高，這種型態降雪時間就會相對長、也較乾；反之，在春天季節降雪，則相對潮濕，歷經風吹後融化也較快。

另外，氣象局也提醒，今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣更多，台灣東半部、台南以北地區及金門、馬祖、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，中部以北因海峽上空常有不定時的對流雲系移入，應防瞬間大雨、雷擊及強陣風。

溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
累積雨量。圖／中央氣象局提供
累積雨量。圖／中央氣象局提供
累積雨量。圖／中央氣象局提供
累積雨量。圖／中央氣象局提供

降雪 玉山 氣象局

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