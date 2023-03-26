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非運動！女患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫驚：肝臟變健康

聯合新聞網／ 綜合報導
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。 示意圖／ingimage
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。 示意圖／ingimage

現代人飲食相當精緻，常常攝取高糖、高鹽、高油等食物，也因此容易造成身體的負擔，脂肪肝就是現代人的文明病之一。胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書上分享一名女病患有中度脂肪肝，但一年後再檢查，竟然發現脂肪肝消失了，而女病患透露自己僅做一件事，讓錢政弘相當訝異。

錢政弘在臉書表示日前幫一位60多歲的阿姨做超音波，因為去年（2022）檢查時發現阿姨有中度脂肪肝，但這次再檢查卻看到肝臟恢復到正常狀態，脂肪完全消失了，讓錢政弘相當好奇。詢問後才知道阿姨這一年瘦了快10公斤，而秘訣就是少做一件事。

阿姨說自己「少吃水果」，錢政弘聽了相當驚訝，沒想到少吃水果就可以瘦這麼多，進一步詢問得知阿姨一年前的體重是66公斤，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢上升，才決定要減少水果的攝取量。阿姨描述自己很愛吃水果，甚至可以一天吃掉一顆鳳梨，後來知道水果糖分很高，因此決定要少吃，吃的量變為原本的2成，體重也因此逐漸瘦下來，還瘦到51公斤，最近才又復胖到56公斤。

錢政弘說阿姨自己也有在健走運動，但她認為沒什麼用，還是覺得少吃一點差很多。錢政弘提醒大家，台灣的水果甜又多汁，好吃到很難自我控制，因此想減重的人可以把「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」，謹慎攝取，但水果價值高，也別因此「因肥廢食」。

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