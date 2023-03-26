南部集水區進帳少 專家：今天雨勢趨緩 周四再一波降雨

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天午後到今天清晨，從北部到高雄山區都有春雷出現，不過由於降雨系統移動速度快，量測到的短時雨勢不大，截至今天清晨累積雨量在苗栗、新竹、南投山區、北海岸60毫米，但是南部高雄山區只有10毫米，台南更少只有個位數，南部集水區降雨很少。

他說，今天白天華南雲雨區的對流強度已經不像昨天這麼活躍，降雨普遍都較平緩，能帶來的降雨有限，南部仍需節約用水。

今天到明天持續受華南雲雨區、東北季風影響，柯聿寧說，北部普遍是較濕涼或濕冷的天氣，隨著華南雲雨區結構減弱，北部將逐漸有降雨空檔出現，明天中部降雨頻率也會降低，沿海平地受東北季風影響風力較大。

他表示，周二東北季風將逐漸轉偏東風，華南雲雨區更為減弱，西半部天氣還會進一步好轉回溫，東半部則有短暫陣雨機會，雖然風向逐漸轉變，但海峽的風力仍大，沿海有較強陣風發生機率。

柯聿寧表示，周三為偏東到東南風環境，海峽北部有背風環流，清晨可能為西北部沿海帶來一些霧或低雲，白天西半部普遍為多雲到晴、偏暖的天氣型態，山區午後有零星短暫雨機會，建議可把握這天相對較穩定的天氣；東半部溫度也會再回升，但迎風面仍有局部短暫陣雨機會。

柯聿寧說，周三晚間水氣增多，中北部轉多雲到陰偶有短暫雨天氣。周四到周五白天受到微弱鋒面或華南雲雨區影響，各地又會轉為有短暫雨或偶有雷雨的天氣。不過這次東北季風較弱，因此溫度方面沒有明顯下降，預計這波降雨的總量仍不多，還是要有節水的準備。