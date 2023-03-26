春雨持續下 不排除瞬間大雨雷擊 彭啟明：很有感的降溫

春雨昨天報到，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，春雨持續下，今天中部以北的戶外濕濕的，外出要留意。天氣也轉涼了，很有感的降溫。南部有點雨了，至少可以滋潤一下大地，期待能多一點。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，中部以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天華南雲雨區帶來更多的水氣，各地容易有降雨情形出現，中部以北地區若海峽上有對流雲系移入，不排除有瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出活動特別留意。

氣象局表示，白天北台灣高溫只有17到20度，感受偏涼，中部及花蓮高溫也略微下降，大約23、24度，南部及台東高溫仍有26到29度，南北溫差大，南來北往留意溫度的變化。

東北風偏強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全。