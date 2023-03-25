海水淡化「向海要水」排放高濃度鹵水 再處理挑戰大

台灣海水淡化廠多集中離島，水利署將在新竹南寮興建本島供應民生用水的海淡廠「向海要水」，但地方多憂心鹵水排放衝擊，希望能直接再處理，就不必再放流入海。北區水資源局指出，無論是鹵水製鹽、供應養殖、生技研發等再利用方案，都會多方評估，關鍵仍在現階段海淡規模不足，得視未來是否有產業願投入處理。

水利署110年在新竹南寮設置的緊急海淡機組，每天抽取原水約4萬噸，經RO過濾處理日產1.3萬噸淡水進自來水管，另有約2萬噸鹵水排回大海；未來將新建的永久海淡廠規模更大，預計每天抽取海水30萬噸，經去除離子日產約10萬噸淡水，約18.5萬噸鹵水排回大海，排放量是緊急海淡機組9倍之多。

海水淡化衍生鹵水排放，北水局副局長郭耀程說，北水局持開放態度聽取各方意見，但目前遇到的最大困難是，本島尚無具規模的海水淡化廠，自然難以孕育相關處理產業，畢竟要有足夠的鹵水來源，才能讓產業願意投入資本進行再利用處理。

也有人提出可利用鹵水打造小型鹽場，甚至比照台南興闢鹽田創造觀光亮點，就不用將鹵水排放入海。北水局認為，北部不比南部日照多、降雨少，環境限制大，也曾主動拜訪苗栗通霄的精鹽廠了解，但若要拉管線送往通霄距離至少30公里，建置成本高，且台灣鹽巴仍以進口為大宗。

「期待鹵水處理未來在台灣能形成新的產業鏈。」郭耀程認為，就北水局立場，也希望完善供水讓大家有水可用，也期待同時能加值創造多贏，鹵水具生技研發潛力，但問題在於台灣海淡機組規模仍小，鹵水來源不夠，民間的技術發展自然處於觀望，希望有了海淡廠能逐漸打開市場，「變成大家搶著要鹵水」。

國立陽明交通大學環境工程所終身講座教授兼任所長黃志彬說，海水淡化一定會排放鹵水，可透過工程技術減少對環境的影響，畢竟水資源攸關人類生活，是救命水，不能因為有環境影響疑慮而不排，可採多點或高壓單點排放入海，減緩鹽度大幅提升。

國際發展海水淡化普及，也訂有相關排放準則，但台灣尚無，黃志彬說，只要政府訂定排放點的鹽度標準，工程師可因應準則達到政府要求，目前在雲林麥寮地區台塑企業打造的海淡廠，排放鹵水經特殊設計，「鹽度降到跟海水一樣」，消除漁民疑慮。