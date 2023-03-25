社福機構爆逼社工回捐薪資給同事 勞動部：依法開罰

近來部分社福機構逕自要求社工人員於受領工資後，必須將一部分工資給其他社工人員，勞動部強調，如經查明確有相關事實，將以違反勞基法工資給付規定裁罰，處以2萬到100萬元，勞動部已通函各直轄市、縣(市)政府，齊一違法認定之原則，呼籲社福機構勿再以身試法。

時代力量立委王婉諭前天指出，社工薪資回捐案件層出不窮，近期爆出高雄市、台南市兩家社福機構，涉嫌要求社工每月回捐500元至2000元薪資給另一名社工，等同規避將薪資回捐給機構的違法情事。

對此，勞動部條平司司長黃維琛強調，工資是勞工工作獲得的報酬，雇主應依勞動契約約定的工資數額，全額直接給付。過去，社福機構曾有要求社工人員薪資回捐的情況，這種一次每月捐出一定金額的工資，未依約全額給付工資予勞工，屬違反勞基法第22條第2項規定。

黃維琛說，近日聽聞少數社福機構逕自要求社工人員於受領工資後，必須將其一部分工資給予其他同事，雖然外觀上，雇主已依約定金額給付工資，惟實質上並未為完全給付，如經查明確有相關事實，仍得以違反勞基法第22條第2項裁處。勞動部已通函各直轄市、縣(市)政府，齊一違法認定之原則。

勞動部強調，衛福部已建置「社福人員勞動申訴及溝通平台」，如接獲勞動法令的申訴案件，勞動部會立即交由地方政府進行查處，保障社工人員勞動權益。對於社工人員的薪資給付，社福機構應依約照給，勿再以任何不當方法損害社工人員受領工資之權益。

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