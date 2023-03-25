救救孩子！在校被霸凌三大警訊 身為家長的你應多注意

台中市某高中發生校園霸凌事件，主要是在雙方不對等的情況下發生，意即被害者與加害者在權力不對等下，如加害者可能是是老師等，讓被害人重複遭受言語或身體的直接或間接傷害。專家表示，孩子在校園遭遇霸凌，往往回家也不會把在學校發生的事和爸媽說，但爸媽可從孩子服裝穿著、生活作息或飲食改變等都是警訊，家長們應多關心，阻止悲劇發生。

台灣社會心理復健協會理事長、教育部性別平等教育實務領域師資的張自強說，教育部將霸凌分為五類，包括肢體、關係、言語、網路及反擊霸凌，其中言語霸凌最為常見，包括辱罵、誹謗、謠言、嘲笑、騷擾、威脅等。

張自強指出，當孩子在校遭受言語或肢體霸凌時，有些學生會將責任反諸於己，認為是自己抗壓力不足，但每個人對言語霸凌的接受度和感受不同，若學生因此產生的焦慮或壓力時，則應該勇敢向師長或親友求救，不要因羞於開口讓負面情緒不斷滋生而造成遺憾。

張自強說，如果孩子不想以口語表達，家長可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，適時提供協助和陪伴，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他。同時維持好與學校的親師關係，適時地透過學生、家長和學校師長們的合作與關心，共同防範校園霸凌的發生。

當家長被學校告知孩子因故被懲罰時，除了要向學校積極了解實情外，也要聽聽孩子的想法，必要時也可以透過其他同學了解的真實狀況，避免第一時間誤判實情，而造成不可挽回的後果。

張自強提醒，學校更應該積極的防範校園霸凌的事件發生，若有學生檢舉或是發現可能有霸凌事件時，除了應該立即介入了解原因及輔導學生外，更應積極防範類似事情發生，必要時應通報並透過專家介入處理，切勿因自覺無力改變而無作為，造成讓人遺憾事情。

若學生在校發生被霸凌的情形，可直接向導師、家長反映或向學校投訴信箱投訴，若是被師長霸凌擔心學校處置不公，則可以向教育部24小時專線1953投訴，若涉及違法行為可以直接向警方求助。