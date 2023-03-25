生命線全國年會今晚登場 盧秀燕喊「有你真好」

由國際生命線台灣總會主辦、台中市生命線協會承辦的「112年生命線全國年會」今晚在台中葳格國際會議中心盛大舉行，台中市長盧秀燕到場祝賀。盧秀燕說，感謝生命線志工夥伴一天24小時守候電話、守護生命，「有你真好」，她向大家致敬、致謝。

台中市社會局表示，生命線是一個國際性的電話心理輔導機構，致力於自殺防治，在台灣成立近46年，專線志工24小時守候群眾，守護台灣人民的心理健康；全台各縣市的生命線志工夥伴共同努力及付出，不僅是生命線之光，也是他人生命中重要的一道光。

社會局也說，近年面對嚴峻疫情，市府團隊除積極守護市民健康，也推動各項社會福利政策，如公托公幼親子館倍增、生育津貼從1萬元提高至2萬元、「美樂地計畫」打造更多全齡友善遊憩空間、擴充社區照顧關懷據點，以及擴增敬老愛心卡功能等，打造台中為好居住、好生活的地方。