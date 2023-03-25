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出門帶傘！本島首道春雷到 明起全台慎防強降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局發布一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

今天為台灣本島第一道春雷，中央氣象局表示，今晚到明天各地有雨，尤其中部以北地區要留意較強雨勢，西半部地區要留意雷電、強陣風及瞬間降雨。周一、周二水氣逐漸減少，剩北部、東半部及中部山區有短暫降雨，但周三、周四中部以北及東半部地區將再迎來一波雨勢。

氣象預報員葉致均表示，今晚到明天華南水氣最多，各地皆有降雨，尤其中部以北地區要留意較強雨勢，西半部地區海峽側要留意雷電、強陣風及瞬間降雨。周一華南雲系東移，水氣逐漸減少雨勢趨緩，周二剩北部、東半部及中部山區有短暫降雨，其他地區雲量偏多。

葉致均指出，今天深夜到明天各地將陸續迎來一陣陣雨勢，溫度方面，明天因雲量增多，各地高溫略微下降，北部及東北部地區約17至20度，中部及花蓮地區約23、24度，南部地區約26至29度；低溫部分，明天入夜後較涼，中部以北約15至17度，其他地區約18至20度。

他表示，周三、周四台灣北邊有低壓系統發展，北部、東半部地區會有局部降雨，中部地區也有局部短暫雨，周五各地雨勢才會明顯減少。

中央氣象局發布一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局發布一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

低溫 高溫 氣象局

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