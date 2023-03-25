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台南梅嶺油桐花季 達人指導醃梅DIY開始報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供
南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供

每年3、4月份是台南梅嶺桐花盛開季節，也是梅子的產季。台南客委會4月9日(星期日)將於楠西區梅嶺大湖桶辦理「2023台南桐花祭」活動，規畫「醃梅DIY」體驗，請到醃梅達人現場教學，開始受理報名。

市長黃偉哲表示，梅子是種高附加價值的作物，也是代表梅嶺當地的農特產品。每年只有這個季節可以同時賞桐，又可以親手製作梅子產品，做成脆梅、酸梅、釀成梅精、梅酒，都是很健康天然的食物，報名名額有限，歡迎民眾踴躍報名！

梅農陳居峰表示，梅子可加工製成脆梅等多樣化梅製品，源自同一顆梅樹產梅子，只是取用不同熟度、不同加工手法即可製成截然不同的梅子製品，如脆梅DIY其實很簡單，只需三樣材料：青梅、白糖、鹽巴，先以鹽巴揉搓青梅表皮至澀汁流出，再將梅子拍裂，加入鹽巴及自來水浸泡8小時候，以清水洗淨瀝乾，放入玻璃罐，加入煮好的糖水，最後放置冰箱醃漬3至5天，酸酸甜甜的脆梅即輕鬆完成！

客委會主委古秀妃表示，梅嶺的梅子產業歷史，可溯及日據時代，當時日本人調查發現梅嶺的地形氣候適合種植香蕉，而招募新竹、苗栗北部客家人到梅嶺開墾種植香蕉，當年直送日本皇室，可見種植的香蕉品質非常好，因此將當地稱為「香蕉山」，至今住戶門牌上也還是以「香蕉山」地名來編號。後來香蕉產業沒落，地方農民考量當時日本對梅子的需求量大，紛紛轉種梅樹，也因此大家改稱當地為「梅嶺」。梅嶺梅子產季約至每年4月底，歡迎民眾上山賞桐，一起體驗醃梅樂趣。

*「醃梅DIY」報名網址：https://reurl.cc/n7N6ol。

* 活動詳情請至「台南客家」粉絲專頁查詢。

南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供
南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供
南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供
南市客委會舉辦梅嶺醃梅樂，開始受理報名。圖／台南市客委會提供

香蕉 日本皇室 台南

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