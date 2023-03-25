快訊

「這2槍」增加捕捉難度…狒狒偷地瓜逛民宅 派80人捉拿全沒轍

大陸結束清零政策絕非一時衝動？ 美媒揭政策內幕

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因跟這有關

上網亂買減肥藥恐觸法 最重關10年、罰1億元

中央社／ 台北25日電

食藥署近日公告，查獲3境外網站涉違法販售減肥藥，籲民眾別購買來路不明藥品，若擅自輸入偽藥或禁藥者，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

衛生福利部食品藥物管理署24日在食藥膨風廣告專區公告，3個國外網站涉嫌違規販售減肥藥羅氏鮮Xenical，外包裝無中文標示及許可證字號，非屬核准藥品，倘販售未經核准製造或輸入藥品，則涉違反藥事法規定。

食藥署藥品組科長楊博文今天接受媒體聯訪表示，食藥署定期巡查網路上是否有境外網站，涉販賣國外不法藥品，並公告放在專區，提醒民眾注意，因為這些境外網站的IP在國外，沒有辦法下架，但會讓台灣民眾誤以為是合法藥品而購買。

楊博文進一步說明，藥品通常是從國外寄送到台灣，觸法的往往是消費者，一方面增加民眾困擾，他們可能不知道產品是從國外寄送到台灣，另外就是浪費司法跟行政資源，不管是檢察官、法院或衛生單位，處理類似案件都很為難。

藥事法規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

根據食藥署藥品仿單查詢平台，羅鮮子膠囊120毫克（XENICAL CAPSULES 120MG）須由醫師處方使用，有效成分為Orlistat，在成人方面，是配合低卡洛里飲食，適合肥胖病患的治療，包括有與肥胖相關危險因子之病患；對於肥胖青少年，只有當6個月以上療程的治療方法（包括適合病患年齡的均衡飲食 及矯正病患行為的運動計畫）失敗時才可使用Orlistat治療。

食藥署提醒，若民眾有減重需求，建議就醫評估後經醫師指示下來使用，或循正常合法藥局管道取得我國核准的藥品，切勿隨意購買來路不明或宣稱療效的產品。

食藥署 肥胖 醫師

延伸閱讀

今年第二次！食藥署網站遭攻擊「開啟遲鈍」 流量異常增加

第一線降血藥「立普妥」缺藥 臨床醫：有其他原廠或學名藥替代

境外網站涉違規售壯陽藥 食藥署籲勿購買恐觸法

全球呼吸道病患大增用藥吃緊 食藥署急召藥廠協調

相關新聞

對流雲系發展旺盛 中部以北13縣市晚間發布大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今晚針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市...

把握鋒面救水情 石門水庫實施高空人工增雨

今年度水情持續吃緊，截至3月25日石門水庫蓄水量僅剩53%，大壩水位232.1公尺，蓄水量1億0902萬噸，依據最新氣象...

出門帶傘！本島首道春雷到 明起全台慎防強降雨

今天為台灣本島第一道春雷，中央氣象局表示，今晚到明天各地有雨，尤其中部以北地區要留意較強雨勢，西半部地區要留意雷電、強陣...

行人地獄改善要100年！ 王國材：盡善盡美要長時間

台灣交通向來令人詬病，且被外媒評為行人地獄。行政院交通環境資源處長陳盈蓉日前表示，根據營建署報告要徹底改善人行空間需要1...

翡翠水庫集水區今年降雨量不理想 今明實施人工增雨

久旱逢甘霖，今年首波春雨鋒面已到，台北翡翠水庫管理局表示，今明兩天有利水庫集水區降雨，將在翡翠水庫壩頂，實施地面人工增雨...

幸運兒是誰？7-ELEVEN開出3張千萬發票 買御飯糰中千萬

補班日小確幸來了！財政部開出最新一期2023年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共開出8位百萬大獎得主，包含3張千萬特別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦