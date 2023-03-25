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清明連假蘇花路廊車流恐增15%　4月1日清晨開始壅塞

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
清明5天連假即將到來，公路總局第四區養護工程處預期將有大量車潮往返宜花地區。本報系資料照。
清明5天連假即將到來，公路總局第四區養護工程處預期將有大量車潮往返宜花地區。本報系資料照。

今年清明連假從4月1日到5日，長達5天，除返鄉掃墓，到東部地區旅遊的人數增加，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊車潮或較往年增加15%左右，第一天凌晨5時開始就有可能出現壅塞，呼籲民眾可視情況調整行程。

四工處估計，蘇花路廊4月1、2日以南下車流為主，第一天到達高峰，整日車流達24000輛，凌晨3時起車流湧現，5時壅塞，下午5、6時後車潮才逐漸緩解；3日到5日則以北返車流為主，最後一日交通量約19700輛，為北返高峰。

連假期間，四工處實施車種管制，以下時段蘇花路廊雙向禁止大貨車通行，並開放大客車行駛路肩：4月1日上午5時到下午5時、2日上午7時到11時、3日下午2時到6時、4日中午12時到下午8時、5日中午12時到下午6時。

公總建議民眾多使用公共運輸，連假期間搭乘北宜、北花國道客運可享在地有腳租車優惠，購買台灣好行體驗套票或住宿合法旅宿，可享來回票4人同型1人免費。四工處呼籲，民眾可視情況調整行程，分散車流；上路前宜確保車況良好，勿疲勞駕駛，隨時收聽廣播掌握路況資訊。

連假 蘇花路廊 車潮

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