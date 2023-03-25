翡翠水庫集水區今年降雨量不理想 今明實施人工增雨

久旱逢甘霖，今年首波春雨鋒面已到，台北翡翠水庫管理局表示，今明兩天有利水庫集水區降雨，將在翡翠水庫壩頂，實施地面人工增雨作業。翡管局長林裕益表示，雖然翡翠水庫目前水情仍為正常，但目前中、南台灣水情旱象吃緊，北台灣應超前部署，預作準備。

林裕益說，翡翠水庫是大台北地區600萬人口民生水源，也是支援北台灣各縣市的重要水庫，久旱之際，難得春雨鋒面來到，必須把握時機啟動水庫人工增雨作業，為水庫多些水量入庫備用。

翡管局指出，翡翠水庫25日16時水位161.03公尺，仍高於歷年同期平均水位0.34公尺，有效蓄水量2億5398萬噸，有效蓄水率仍有76%，水情尚屬正常平穩，並評估至今年6月底豐水季之前，大台北地區的民生供水無虞。

林裕益表示，翡翠水庫集水區今年降雨量也不理想，截至目前僅為歷年同期平均58%，相對雨量少，所以翡翠水庫儘量撙節操作運轉，不僅滿足大臺北地區民生用水，也足以配合中央水資源調度，支援桃園石門水庫、基隆新山水庫不足供應之水量，穩定了北臺灣各縣市民生用水。

林裕益說，翡翠水庫藉由下游自來水管網，支援新北市板新地區用水，今年累計支援水量已達5690萬噸，相當石門水庫有效庫容量的三成，大幅減輕石門水庫的供水壓力，不僅間接協助桃園地區的供水，也促成石門水庫有餘裕水量，可供調配往南輸送支援新竹地區，穩定供應新竹民生及科學園區所需用水。

另外，基隆新山水庫今年2月中旬迄今，正進行輸水管線維修中，翡翠水庫也透過北水處管網，全力支援新北汐止地區，每日最大供應民生用水量達8.5 萬噸，紓解基隆新山水庫供水壓力。

翡管局水庫操作科長林保隆說，依據中央人工增雨服務團推估氣流環境、風向條件及燄劑升空、入雲催化移動軌跡，這次人工增雨作業，將有利翡翠、石門等水庫集水區上空雲層降雨，可望增加水庫降雨機率。