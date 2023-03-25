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打擊低薪 協助學生職前準備 就業博覽會助你「找到好薪情」

文／ 張瑞傑

有別於傳統就業流程的寄履歷、面試、等通知的既定流程，臺北市政府3月18日在圓山花博爭艷館舉行「青年實習啟航X就業博覽會」，活動亮點包含「打擊低薪」及「職前準備服務」，現場邀請240企業提供破萬職缺，平均薪資38k、平均時薪192元，參與者更可以至現場了解各項職缺，活動現場特別準備20個職涯諮詢、履歷健檢及模擬面試輔導專區，其中更有37家企業提供實習工作機會，提供應屆畢業生、準服兵役青年更多提早適應工作環境的機會。

本次「青年實習啟航X就業博覽會」邀請240家企業，提供破萬職缺，吸引不少求職者到場面試新工作。 圖／台北市就業服務處提供
本次「青年實習啟航X就業博覽會」邀請240家企業，提供破萬職缺，吸引不少求職者到場面試新工作。 圖／台北市就業服務處提供

台北就業服務處處長何洪丞表示，這次為全國室內最大場且唯一結合在學生實習及就業機會的博覽會，本次就業博覽會特別提高招商條件，就業職缺保障薪資3萬元起跳，且其中至少3成職缺起薪達4萬元以上。

再者，實習區亮點企業有台灣微軟、華碩電腦、台新金控、第一次參與的永豐銀行及旅遊景氣復甦再啟實習招募的雄獅集團等，實習職缺數以永豐商銀300個、台新金控250個、台灣微軟100個為最多。實習機會多元也符合企業用人實務，包括公益計畫推動實習生、公關設計、工程研發、社群媒體等。何洪丞指出，這些企業所提供的實習機會、薪資也在基本工資以上，並附有勞健保與勞退，這次的實習機會可以提供在學學生提早佈局、找到自己未來希望的職涯方向。

本次為全國室內最大場且唯一結合在學生實習及就業機會的博覽會，永豐商銀、台新金控、台灣微軟等都提供上百個以上的實習職缺，薪資也在基本工資以上，並附有勞健保與勞退。 圖／台北市就業服務處提供
本次為全國室內最大場且唯一結合在學生實習及就業機會的博覽會，永豐商銀、台新金控、台灣微軟等都提供上百個以上的實習職缺，薪資也在基本工資以上，並附有勞健保與勞退。 圖／台北市就業服務處提供

不少參與活動的學生、服完兵役的社會新鮮人均表示，這次的就業博覽會模式讓他們更直接地與企業互動，新增的英文諮詢服務更方便外國朋友進入狀況；求職者可以透過直接詢問、成為新的面試經驗、更了解企業的需求，大幅縮短就業的流程，不用再苦苦等候通知，在身心與求職效率上都有很大的幫助。

不少參與活動的社會新鮮人都表示，這次就博會提供的現場服務例如英文諮詢、履歷健診、模擬面試等，對於求職的效率幫助非常大。 圖／台北市就業服務處提供
不少參與活動的社會新鮮人都表示，這次就博會提供的現場服務例如英文諮詢、履歷健診、模擬面試等，對於求職的效率幫助非常大。 圖／台北市就業服務處提供

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