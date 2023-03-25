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世界關燈日！富邦金控及旗下9子公司響應關燈一小時

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
20230325「邦」你關燈！富邦金控串聯10家公司Facebook粉絲頁接力響應關燈日，以正向力量讓永續更進一步。圖／富邦金控提供
20230325「邦」你關燈！富邦金控串聯10家公司Facebook粉絲頁接力響應關燈日，以正向力量讓永續更進一步。圖／富邦金控提供

由世界自然基金會（WWF）於2007年發起的「Earth Hour關燈一小時」活動，現已發展成為全球各地每年自發參與的減碳行動，目前全球已有192個國家與區域、超過1萬8000多個世界地標，在每年3月最後一個周六自發「關燈一小時」，以實際行動響應減碳。

富邦金控自2014年起即響應支持「Earth Hour 關燈一小時」活動，今年更串聯富邦金控及富邦人壽、富邦證券、富邦投信、台北富邦銀行、富邦產險、富邦期貨、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、香港富邦人壽等10家公司於Facebook粉絲團接力號召響應，以正向品牌力，傳遞富邦金控珍視地球資源、守護環境的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極發揮企業影響力，持續推動綠色作為，降低對環境的衝擊。「關燈一小時」不僅僅是單純一個關燈的動作，更深一層涵義是希望能喚起大眾節能減碳的意識與重視，以實際行動為地球盡一份心力。

富邦自2021年5月下旬起，便自發性地關閉全省營業據點與辦公大樓之戶外景觀燈、屋頂霓虹燈，富邦金控及子公司營業招牌燈也從晚上19:30起即自主關燈一整晚，從自身營運減碳做起，展現富邦金控力行永續，實現低碳營運的環境永續願景。

富邦金控今(25日)也串聯富邦金控及旗下九家子公司，以接力方式，於「富邦金控Fubon」、「富邦人壽是怎YOUNG」、「富邦證券 富貴財神幫」、「富邦投信Happy Fund」、「台北富邦銀行 鮮富幫」、等10個富邦Facebook粉絲頁號召營業據點一起加入「Earth Hour 關燈一小時」活動，自25日晚間8時30分起，關上不必要的電燈，以正向力量，讓永續更進一步。

減碳 香港 投信

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