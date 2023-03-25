高鐵、台鐵推寧靜車廂 台鐵局長：騷擾可拒絕運送

不少民眾搭乘高鐵或台鐵時，偶爾遇到其他乘客大聲講行動電話，或大聲觀看手機影片，交通部王國材部長日前指示台鐵、高鐵公司研議提升車廂寧靜作法，台灣局長杜微今表示，台鐵已進行寧靜車廂初期宣導，若有騷擾其他乘客的情形依鐵路法可拒絕運送。

交通部長王國材今出席新北鶯歌火車站改善工程時，對推動寧靜車廂表示，過去在車廂內民眾會遇到其他乘客講行動電話很大聲，前兩天曾與雙北主管談過列車長、服務人員都必須提醒乘客降低音量，若需大聲講話要出車廂外，有時有乘客直接視訊，其他乘客生氣但不也未能多說，認為雙北有責任讓所有乘客寧靜空間因此要加強。

他說，寧靜車廂辦法沒有標準作業程序，嬰兒哭鬧可以體諒，但有些人是自己知道很大聲，雖然沒有標準但還是有例外，嬰兒是沒辦法禁止這部分當然也有考慮。

台鐵局長杜微則說， 高鐵實施寧靜車廂台鐵也開始進行，目前正進行初期宣導、加強稽查 ，若有侵擾其他乘客會先勸阻，有騷擾情形可依鐵路法拒絕運送。他說，現階段台鐵客人也很克制，呼籲大家共同維護公共運輸服務品質。