你也是過敏兒嗎？網議四大「過敏原種類」排行榜揭曉！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「過敏原種類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過敏原種類排行榜。

現今社會中，過敏問題已經成為一個普遍存在的健康議題，根據全民健保資料指出，全台灣約每5人就有1人是「過敏兒」。隨著現代人生活環境、飲食習慣、生活品質等多重因素的改變，越來越多的人因過敏問題而感到不適。對於許多受到過敏困擾的人而言，過敏反應不僅會影響身體健康，也會影響到生活品質和工作表現。

「海鮮、奶類」等食物成過敏元兇 「止痛藥」造成過敏反應引熱議

▲ 網友熱議TOP4過敏原種類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1.食物類

觀察近三個月內網友針對「過敏原種類」的相關話題討論，可以發現「食物」是網友討論度最高的過敏原種類之一。容易過敏的食物又以海鮮、奶類食物為大宗，便有網友在討論區發文表示「沒有食物過敏的人，還真是幸福」，紛紛釣出大批飽受食物過敏所苦的民眾說「我對蝦殼類會過敏，差不多三隻蝦子後就會開始皮膚癢了。」

NO2. 藥物類

「藥不能亂吃！」是醫生常常提醒大家的一句話，因為藥物的過敏反應嚴重起來恐有生命安全危險，讓原來用以治病的藥物，變成奪命的殺手。有網友在討論區分享自己藥物過敏的經驗，他表示自己因為頭痛，而去買止痛藥吃，結果「瞬間雙眼腫到看不見路，要攙扶才能走路送醫」，奉勸大家服用藥物一定要謹慎小心。

NO3. 粉塵類

粉塵類過敏也常造成民眾的困擾，具有粉塵類過敏症狀的朋友，只要遇到空氣品質不佳或灰塵、塵蟎多的環境，就容易產生過敏症狀。不少過敏兒網友也分享自己常在出外旅遊時，遇到環境不佳的民宿、飯店，間接產生過敏反應，有網友便提到自身全家出遊時，發現「房間骯髒、棉被床單滿滿的塵蟎，導致一家人皮膚過敏、全身發癢」，引起不少社群共鳴。

NO4. 蚊蟲叮咬類

蚊蟲叮咬不只擾人清夢，因為蚊蟲叮咬所引發的過敏反應，嚴重甚至可能會導致嚴重過敏反應。因此便有網友上網詢問「大家在家都是怎麼防蚊的？」，並表示自己常常睡到一半被蚊蟲叮咬而引起過敏反應，進而形成蕁麻疹，吸引熱心網友回覆，推薦「使用防蚊液、防蚊貼片及穿防蚊褲 。」

若自己或周遭親友出現疑似敏症狀，建議大家還是應該及時就醫，找出真正的過敏原因，並盡可能避免、減少接觸過敏原的機會。同時，注意飲食健康、生活環境衛生，也可以有助於減輕過敏反應。讓我們一起保持健康，也為自己和身邊的人提供關愛和支持。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過敏原種類」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/10~2023/03/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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