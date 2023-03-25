看準6000元商機 台中山海飯店優惠攻略報你知

全民普發6000元商機無限，台中市高山與海線飯店業者摩拳擦掌，武陵農場有3天2夜快閃方案、梨山賓館堆「老客戶上山換氧」活動、福壽山農場端出「環保、樂活 輕之旅」4天3夜優惠，海線近期風光開幕的台中震大金鬱金香酒店推「6000我震大」，普發住宿、餐飲優惠、台中港酒店雙人入住40坪總統套房，每人只要6000元，寵民眾無限。

4、5月天氣漸轉熱，台中市和平區高山植物生態依然精彩，紫藤湛藍引人注目，白色的李花、紅色的蘋果花將陸續綻放，獨特高山香味，值得一遊。

武陵農場推出3天2夜快閃方案，4月10日至5月31日止，住宿3天2夜，雙人行5600元、三人行6900元、四人行8200元，不含門票、停車費、不適用於周六，但包含早晚餐。

梨山賓館推出「老客戶上山換氧」活動，曾經入住梨山賓館的客人，留有訂房電話，4、5月入住梨山賓館享有平日訂房7折，假日9折優惠，含早晚餐，再加贈福壽山農場門票，一次訂兩房以上，每房再折200元。

福壽山農場端出「環保、樂活 輕之旅」4天3夜8800元專案，4月至6月份及9月份的平日(限非假日住宿)，住宿不提供換房、升等房型、加床等服務；不可分段住宿，含早餐。

不想繞山路，不妨到台中海岸感受夏天氣息，醒來眺望一望無際的大海與天際線，放慢步調，在高美濕地、沙鹿與梧棲小鎮，來趟輕旅行。

本月新開幕的海線台中震大金鬱金香酒店推出「6000我震大」，4月30日前午餐成人消費，即享一位12歲以下兒童沙拉吧優惠66元(依原價加一成服務)。

4月30日前訂房，5月前平日(周日至周四)入住，2人成行可享住房一送一(一房續住兩晚)，每房每晚加贈600元餐飲抵用券，增加小確信。本專案不主動提供一次性備品。