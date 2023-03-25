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買御飯糰中千萬！7-ELEVEN統一發票開出3張千萬特別獎　幸運門市快看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
財政部開出最新一期2023年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出8位大獎得主，其中1位幸運兒在台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買36元御飯糰即中千萬大獎（圖為示意畫面，非中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供
財政部開出最新一期2023年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出8位大獎得主，其中1位幸運兒在台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買36元御飯糰即中千萬大獎（圖為示意畫面，非中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供

財政部開出最新一期2023年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出8位大獎得主，包含3張千萬特別獎、1張200萬特獎、4張雲端發票專屬獎百萬得主。此外，2022年11～12月期尚有超過13萬張、總計超過5,600萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年5月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，可享有5~10%回饋。

根據財政部3月25日公布最新一期2023年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN璞玉門市購買65元的香蕉、零食；一人台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買36元御飯糰；一人在新北市萬里區7-ELEVEN萬里門市購買331元的飲品、民生用品。

還有1位獲得2百萬特獎，幸運得主於苗栗縣苑裡市7-ELEVEN新和苑門市購買28元的統一麵包。

4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台南市善化區的7-ELEVEN P7廠門市購買21元的飲品；一人在苗栗縣竹南鎮7-ELEVEN海口門市購買82元CITY CAFE系列飲品；一人在新北市土城區7-ELEVEN城利門市購買45元CITY CAFE系列飲品；一人在基隆市信義區7-ELEVEN杰昕門市購買88元的原賞三明治、飲品。

7-ELEVEN響應政府非現金政策，為方便消費者中獎發票可就近兌換獎金、鼓勵獎金儲值電子支付可分次到店採買日常需求，自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10%」，活動期間就近到7-ELEVEN兌換千元以下中獎發票獎金直接存入icash Pay、可享有5% OPEN POINT點數回饋外，儲值當月就近到7-ELEVEN採買，使用icash Pay購物滿200元再加贈5% OPEN POINT點數，依icash Pay活動辦法儲值與使用千元以下中獎發票，最高可獲得100點OPEN POINT點數，1點等同1元現金、還可跨20大通路當現金花。

7-ELEVEN經營的OPEN POINT App提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務。

6月6日前使用OPEN POINT App線上預約中獎發票就近到7-ELEVEN兌換，更享有8種超值組合商品最低下殺42折起，只要是未綁定金融帳戶領獎的千元（含）以下中獎發票，存入OPEN POINT App發票日誌皆可直接線上預約兌換專屬優惠，預約完成後就近到6,700家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，再增加下一次雲端發票中獎機會。

7-ELEVEN自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10%」，活動期間就近到7-ELEVEN兌換千元以下中獎發票獎金直接存入icash Pay、可享有5% OPEN POINT點數回饋外，儲值當月就近到7-ELEVEN採買，使用icash Pay購物滿200元再加贈5% OPEN POINT點數，依icash Pay活動辦法儲值與使用千元以下中獎發票，最高可獲得100點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10%」，活動期間就近到7-ELEVEN兌換千元以下中獎發票獎金直接存入icash Pay、可享有5% OPEN POINT點數回饋外，儲值當月就近到7-ELEVEN採買，使用icash Pay購物滿200元再加贈5% OPEN POINT點數，依icash Pay活動辦法儲值與使用千元以下中獎發票，最高可獲得100點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN響應政府非現金政策，為方便消費者中獎發票獎金可就近兌換、鼓勵獎金儲值電子支付可分次到店採買日常需求，自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10％」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN響應政府非現金政策，為方便消費者中獎發票獎金可就近兌換、鼓勵獎金儲值電子支付可分次到店採買日常需求，自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10％」。圖／7-ELEVEN提供

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