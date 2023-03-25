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今響春雷僅飄細雨！寶二水庫蓄水率續下降 快跌破50%

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫飄下毛毛細雨，但降雨不明顯，北水局將實施人工增雨作業。記者巫鴻瑋／攝影
寶二水庫飄下毛毛細雨，但降雨不明顯，北水局將實施人工增雨作業。記者巫鴻瑋／攝影

鋒面雨帶通過台灣，今天中午新竹地區終於響起春雷，令不少民眾驚呼期待下雨，不過午後降雨情形不明顯，僅飄下細雨，寶二水庫蓄水率持續下降，快跌破50%，北水局預計下午5點實施人工增雨作業，希望能攔截水氣，為水庫集水區帶來雨水。

寶二水庫因久旱未雨，近1個月來蓄水量快速下降，今天統計有效蓄水量為1583.49萬立方公尺，蓄水率僅50.3%，相較前一天下降0.82%，寶山水庫有效蓄水量為155.31萬立方公尺、蓄水率更僅31%。

今天中午不少新竹民眾聽見春雷乍響，還有民眾跑到寶二水庫賞湖景，不過天空飄著毛毛細雨，連地板都未濕，讓觀湖景民眾略顯失望，不過幸好目前水庫蓄水量仍足夠，並未如前年旱情嚴峻，但新竹縣府仍呼籲企業及民眾節水。

北水局表示，為了能為水庫集水區帶來更多的降雨量，預計今天下午5點到晚間8點之間，在寶二水庫實施人工增雨焰劑施放，希望實施後對集水區降雨有挹注效果，但未來氣候仍有不確定性，仍呼籲大家應共同節水，以利度過現階段旱情。

水庫 新竹 雨量

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