打造婦幼照護網絡 韓美印台婦幼專家經驗交流　

少子化時代，確保孕產婦及新生兒的健康是婦幼公衛的重要目標之一，台大醫院雲林分院慶祝改制19周年，今天舉辦婦幼醫學國際學術研討會，邀請韓國、美國學者與國內婦幼領域專家，探討國內孕產婦及新生兒醫療照護現況措施及未來展望。

韓國三星醫療中心Yoo-Young Lee教授現場以「國際婦癌合作的意義」為主題，分享如何利用國際合作開發婦癌治療與創新的技術，期望有助於公平競爭並減少世界不同地區之間的健康差異度。

美國威斯康辛醫學院Ru-Jeng Teng教授分享美國新生兒照護經驗，並透過視訊連線印尼Tatit Nurseta醫師，分享因疫情升溫，印尼在兒童健康照護及婦產科相關問題急速提升，如何利用有限的醫療資源來降低COVID-19造成的死亡。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，雲林縣長年被列入「兒童急診醫療艱困區」，但在副院長徐明洸帶領下，雲林分院2017年成立婦幼醫學中心及生殖醫學中心、2021年推動周產期照護網絡服務計畫，且率全國之先，攜手婦產科診所成功試辦「開放產科醫院」模式、首創智慧輸血救護，建立以高危險母嬰照護為核心的周產期照護網絡，守護雲林縣的孕產婦與新生兒保健及生命安全。