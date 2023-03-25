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花58元買土司中千萬！全家便利商店統一發票大獎出爐
全家便利商店本期（2023年1～2月）中獎統一發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家便利商店大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎。
特獎200萬元則開出1組，幸運得主於屏東縣的全家便利商店長治交流店消費，僅花費35元購買飲料就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店興德店、長復店及土城虎躍店開出，3位消費不超過65元，最低僅花費33元購買巧克力就成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家便利商店共開出2組，分別位於土城冠延店及台北市大同區的太陽店；其中有消費者花費89元購買2瓶牧場直送4.0鮮乳即獲得100萬大獎，相當幸運。
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