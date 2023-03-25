花58元買土司中千萬！全家便利商店統一發票大獎出爐

全家便利商店本期（2023年1～2月）中獎統一發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家便利商店大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎。

特獎200萬元則開出1組，幸運得主於屏東縣的全家便利商店長治交流店消費，僅花費35元購買飲料就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店興德店、長復店及土城虎躍店開出，3位消費不超過65元，最低僅花費33元購買巧克力就成為頭獎得主。