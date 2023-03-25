洗刷行人地獄 北市警今起大執法抓車輛不讓行人

美媒CNN報導台灣交通險象環生，宛如「行人地獄」，交通部宣布3月31日起，車輛行經行人穿越道不讓行人，直接罰3600元。台北市警局交通警察大隊今起至6月啟動「行人路權大執法」專案，警方首日在重要路口加強取締車輛不停讓行人、行人違規、車輛行駛人行道、人行道違規停車共4行為。

為洗刷行人地獄惡名，北市府成立「行人安全友善計畫專案小組」，以提升行人通行環境安全。交通局長謝銘鴻說明，市府團隊就工程、教育與執法已有整合性計畫；工程面為路口路型改善，如行穿線退縮、庇護島、行人綠燈早開等；教育面是透過各管道提醒行人與駕駛人對於法規、路權、罰款等認知；執法是由警方加強取締。

今天是大執法專案首日，市警局14個分局同步在松江路與南京東路、忠孝東路與敦化南路、羅斯福路與和平路口等行人多事故路口執法取締。交大大隊長陳勇華一早也到萬華的中華路與成都路口，視察第一線執法現況，謝銘鴻也到場關心。

台北市警局統計，去年行人死亡交通事故19件、19死，是近5年最低，然而今年1月至3月22日，已有10件行人死亡交通事故，相較去年同期增加5件。

陳勇華指出，10人均為65歲以上高齡長者、70至91歲不等，自身有違規行共9件，占比高達9成，分析肇事原因不乏車輛未注意車前狀況、車輛搶越行人穿越道、行人闖紅燈、行人違規穿越道路等。

陳勇華說，針對里民活動中心、晨間運動場所、菜市場等高齡長者出入場所，警方會加強宣導，建立高齡長者的法治觀念，以免事故發生。

交大表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定，車輛行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，可處1200元至3600元罰鍰；行人違規穿越道路可處500元；車輛行駛人行道可處600元至1800元罰鍰；人行道違規（臨時）停車可處300元至1200元罰鍰。