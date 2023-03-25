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影／阿比阿達是藥品 檳榔攤：抓嚴又沒貨 不敢也無法賣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
勞工喜愛的「提神飲料」保力達B、維士比被列為「藥品」，藥局才能販售。圖／花蓮縣衛生局提供
勞工喜愛的「提神飲料」保力達B、維士比被列為「藥品」，藥局才能販售。圖／花蓮縣衛生局提供

保力達B、維士比等提神飲品，是衛生署核准的指示藥品，花蓮有檳榔攤未經合法許可販售被令下架還裁罰3萬元，許多檳榔攤已買不到「阿比、阿達」。鄭姓業者說，政府抓得嚴，也沒貨，不敢賣也沒辦法賣。

記者今天實地走訪多家檳榔攤，都沒賣保力達B、維士比；一名鐵工開小貨車到檳榔攤，掏出100元要買「阿比」，老闆娘搖搖手，對方沒多問馬上離開。

高姓工人說，上工前習慣喝「阿比、阿達」補氣力，可以單喝，也有人喜歡加鮮乳或咖啡調味，現在檳榔攤、部落雜貨店都買不到，部落根本就沒藥局，只是想提神卻變得這麼麻煩，抱怨「政府連這個都要管」。

鄭姓檳榔攤業者說，攤上「阿比、阿達」賣得比較便宜，別人賣90 、100元，她只賣80元，現在政府抓得很嚴，她不會冒被罰的風險賺那幾塊錢，因為利潤不高，不賣這個對她沒差。

一名張姓檳榔業者說，「阿比、阿達」都是艱苦人在喝的，上班族誰在跟你喝這個？工人就是上工前順道來買包檳榔，再帶幾瓶提神飲料，準備從事粗重工作前補個體力，「阿比、阿達」賣得比啤酒還要好，現在政府嚴查，檳榔攤都不賣了，每天都有老顧問來詢問，她只能要對方去藥局買。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，保力達B、維士比」是市面上最容易被消費者誤認為提神的飲料，其實因成分含有生藥提取液、咖啡因或綜合維生素及8%以上酒精濃度，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用。

朱家祥說，少數業者無藥商許可私自販售，衛生局接獲民眾檢舉，將列為加強查核重點對象，未持有許可執照販售，經查獲依違反藥事法第27條第1項及同法第92條第1項規定，處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

衛生局 咖啡 花蓮

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保力達B維士比是藥品 檳榔攤違法販售遭罰3萬

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