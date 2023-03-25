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加味菸僅禁4口味、施行日延後遭疑圖利菸商 國健署7字回嗆民團

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
菸害防制法修法上路，除了全面禁止電子煙、納管加熱菸及其載具，禁菸年齡也提高至20歲、校園全面禁菸、菸品警示圖文比例也從35%提高至50%、禁止促銷廣告等。圖為抽菸及電子菸民眾。本報資料照片
菸害防制法修法上路，除了全面禁止電子煙、納管加熱菸及其載具，禁菸年齡也提高至20歲、校園全面禁菸、菸品警示圖文比例也從35%提高至50%、禁止促銷廣告等。圖為抽菸及電子菸民眾。本報資料照片

甫上路的新「菸害防制法」再惹議。頗受年輕族、女性友人喜愛的「加味菸」，衛福部國健署3月20日預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案至3月27日，再度從常態30天縮短為7天，此外菸害防制法母法中，明定禁止菸品添加口味，須於母法公布後1年施行，但國健署子法草案中卻延至18個月才施行，且僅禁止4口味，遭民團質疑「國健署明顯違法，有圖利菸商之嫌」。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀說，草案現在還在預告期，仍在搜集各界意見，最後施行日是公告12個月還是18個月後，仍待會議討論，且母法寫預定自本法公布後一年施行，「預定不代表確定」，最後定案還是會尊重所有人意見。

至於僅禁止4種口味加味菸，劉家秀表示，這4種口味是市面上最普遍，也是各界認同禁止的，目前就是預告禁止4類，但會等蒐集完意見後，再做通盤考量。

新「菸害防制法」3月22日經行政院公告正式上路，同日國健署公布10條相關子法規，部分法規同步上路，部分給菸商緩衝期1年後施行。衛福部長薛瑞元日前公開宣示，將全力支持縣市政府的取締稽查人力，全面取締違法「電子煙」及「未審查通過的加熱菸」，可以連續處罰，直到下架為止，台灣拒菸聯盟表示，肯定與支持部長落實法令的決心。

「但衛福部按照往例，說一套做一套！」台灣拒菸聯盟指出，國健署於3月20日預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」，意謂除了4種口味，等於放任菸商添加其他口味，此外給予菸商的緩衝期，從原先總統公告的12個月施行，國健署逕自改為自公告後18個月，「兩者均明顯違法，且有圖利菸商之嫌」。

台灣癌症基金會、癌症希望基金會聯合指出，世界衛生組織（WHO）強調，加味菸是兒童、青少年、年輕女性的入門菸，為減低菸品煙霧的刺激性，菸商刻意加入薄荷、糖及乙醯丙酸來改變菸品口味，甚至為誘使青少年、女性吸菸，在菸品內添加花香、果香、巧克力、香草、薄荷等各類香料。WHO菸草控制框架公約（FCTC）更規定，各國政府應限制菸品加入提高可口性的組成成分。

消基會指出，國健署日前預告「加味菸」相關子法，針對「菸品禁用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」、「菸品禁用之添加物，預計自公告次日起18個月施行」，皆有2大嚴重缺失，像是4種口味以外的雞尾酒、草本、茶香、奶茶、可樂、咖啡、香草、焦糖、肉桂等，「未來豈不是可以在台上市？」，明顯構成法規放水行為，且母法緩衝期預定公告後12個月施行，但預告卻變18個月，背後目的實令人質疑。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟強調，全球至少34個國家立法禁止所有加味菸，歐盟28個國家也統一在2020年起全面禁止。台灣拒菸聯盟表示，已行文要求政府，應將公告文字修訂為「菸品禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷及其他天然或人工調製口味之添加物」，以落實禁止所有加味菸品；同時，要求政府應確實遵照母法「2月15日總統公布後12個月施行」，依法維護國人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台灣癌症基金會、癌症希望基金會聯合指出，世界衛生組織（WHO）強調，加味菸是兒童、青少年、年輕女性的入門菸，為減低菸品煙霧的刺激性，菸商刻意加入薄荷、糖及乙醯丙酸來改變菸品口味，甚至為誘使青少年、女性吸菸，在菸品內添加花香、果香、巧克力、香草、薄荷等各類香料。圖／台灣拒菸聯盟提供
台灣癌症基金會、癌症希望基金會聯合指出，世界衛生組織（WHO）強調，加味菸是兒童、青少年、年輕女性的入門菸，為減低菸品煙霧的刺激性，菸商刻意加入薄荷、糖及乙醯丙酸來改變菸品口味，甚至為誘使青少年、女性吸菸，在菸品內添加花香、果香、巧克力、香草、薄荷等各類香料。圖／台灣拒菸聯盟提供
菸害防制法母法中，明定禁止菸品添加口味，須於母法公布後1年施行，但國健署子法草案中卻延至18個月才施行，遭疑有圖利菸商之嫌，國健署回應，母法預定不代表確定，待預告截止後，會再研議最後版本。記者許政榆／翻攝
菸害防制法母法中，明定禁止菸品添加口味，須於母法公布後1年施行，但國健署子法草案中卻延至18個月才施行，遭疑有圖利菸商之嫌，國健署回應，母法預定不代表確定，待預告截止後，會再研議最後版本。記者許政榆／翻攝

國健署 衛福部

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