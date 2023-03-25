快訊

想看金孫沒門！吳宗憲竟被吳姍儒警告「敢來試試看」

經典賽日本隊為何引起風潮 他分析背後原因

春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意

今年第一雷出現！彭啟明：有點晚還是流淚了 希望往南部擴散

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。本報資料照片
今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。本報資料照片

天氣風險公司偵測到閃電，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第一雷，「有點晚到，但還是流淚了，希望往南部擴散，雖然很困難」。

各地網友紛紛回報有閃電打雷，網友說，「今年春雷第一響，陽明山終於雨來了」、「新竹中」、「淡水的第一聲春雷響起」、「桃園平鎮響了」、「剛剛桃園新屋有打雷」、「內湖大雨中」、「新竹很大聲」、「天好黑 突然」。

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

氣象局說，今晚起至明天東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼；台南以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。桃園至嘉義沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門易有較強陣風。

今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。圖／取自氣象局網站
今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。圖／取自氣象局網站

春雨 彭啟明 氣象局

延伸閱讀

春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意

大台北昨颳怪風 專家解惑：鋒面接近可能引發對流系統

雨要來了！鄭明典指台灣北方海面有閃電對流 彭啟明：周末全台有雨

今像夏天、周末變冬天 彭啟明：中南部仍未有顯著降雨機會

相關新聞

千萬富翁是你嗎？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎：06634385

今（112）年1-2月期統一發票獎今天中午電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為：06634385

澎湖海上花火節4月20日登場！今年很「迪士尼」縣長盼衝破120萬人

今年適逢迪士尼100周年，澎湖縣長陳光復今宣布，4月20日登場的澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典推出無人機燈光秀，...

月球閃邊！2023 DZ2小行星今明掠過 成離地球最近天體

一顆名為「2023 DZ2」的近地小行星，明天約凌晨4點將以時速2萬8000公里的速度，從距離地球僅17萬3000公里處...

清明連假車潮3月31日下午湧現 地雷路段、時段一次看

清明節連假（4月1日至5日）將至，公路總局預估，連假車潮將自3月31日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月1日至4日上午...

春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意

春雨、春雷終於要來囉！「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，目前在福建沿海有像上次引發北部強風的系統，已經推出...

加味菸僅禁4口味、施行日延後遭疑圖利菸商 國健署7字回嗆民團

甫上路的新「菸害防制法」再惹議。頗受年輕族、女性友人喜愛的「加味菸」，衛福部國健署3月20日預告訂定「菸品禁止使用花香、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦