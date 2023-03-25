今年第一雷出現！彭啟明：有點晚還是流淚了 希望往南部擴散

天氣風險公司偵測到閃電，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第一雷，「有點晚到，但還是流淚了，希望往南部擴散，雖然很困難」。

各地網友紛紛回報有閃電打雷，網友說，「今年春雷第一響，陽明山終於雨來了」、「新竹中」、「淡水的第一聲春雷響起」、「桃園平鎮響了」、「剛剛桃園新屋有打雷」、「內湖大雨中」、「新竹很大聲」、「天好黑 突然」。

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部、澎湖地區及南部山區亦將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。