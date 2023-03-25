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春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意
春雨、春雷終於要來囉！「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，目前在福建沿海有像上次引發北部強風的系統，已經推出一條對流正在東移（圖中紅線），台中以北沿岸留意天氣狀況，「新竹市先」。
天氣風險天氣分析師吳聖宇說，今天鋒面將會持續南壓經過台灣上空，明天往南來到巴士海峽，鋒面本身因為結構減弱的關係，對於天氣上的影響不大，但是後續將有華南雲雨帶接力移出，預估降雨的情況從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯。
他說，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現，預估從今晚一直到明天白天期間將是這波華南雲雨帶影響最明顯的一段時間，中北部局部地區累積雨量可能較多，甚至會有局部春雷響起的機會。
天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，鋒面緩慢移動接近中。網友回報「桃園新屋區打雷了」、「北海岸已經下雨了」，網友說，「山區水庫多下點」、「期待又怕受災」、「希望能下多一些在南部」。
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