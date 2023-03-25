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清明連假車潮3月31日下午湧現 地雷路段、時段一次看
清明節連假（4月1日至5日）將至，公路總局預估，連假車潮將自3月31日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月1日至4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午至5日。
公路總局預測，連假期間省道易壅塞路段及時段包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等、銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。
公路總局表示，為紓緩壅塞路況，將依各路段連假交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等。
另外，公路總局指出，為鼓勵民眾清明連假期間多搭乘公共運輸，3月31日至4月5日推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，包含87條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠等。
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