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foodpanda熊貓超市關燈1小時 響應Earth Hour減碳行動

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
foodpanda熊貓超市關燈一小時，響應Earth Hour減碳行動。圖／foodpanda提供
foodpanda熊貓超市關燈一小時，響應Earth Hour減碳行動。圖／foodpanda提供

foodpanda是台灣第一個響應環保外送平台，今年將同步全球，響應世界自然基金會（WWF）發起的「關燈一小時Earth Hour」活動，pandamart熊貓超市內湖店將於今天晚上8點半至9點半關閉招牌燈，全台熊貓超市也將關閉非主要照明設備，foodpanda總部辦公室區域也於3月24日同步響應，希望藉由「關燈」行動喚起大眾重視氣候變遷議題，鼓勵辦公室同仁也能在日常生活中落實節能減碳，一起用行動守護地球環境。

foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，今年是foodpanda首次響應Earth Hour 關燈一小時，希望藉此喚起公司同仁、外送夥伴對永續減碳的意識，foodpanda也持續解構外送環節，從中找出各種減廢、減碳的可能，進而影響消費者選擇相對環保的外送過程，為環境、社會帶來正面影響。

除了響應關燈一小時活動之外，foodpanda近年推出許多響應永續的行動，像是首創「環境友善店家」計畫，鼓勵餐飲業者透過減少一次性包材、使用在地食材、節能設備等方式，落實源頭減廢及減碳。

foodpanda也提供外送夥伴電動車購車優惠，鼓勵夥伴優先選擇電動車，有效減少碳排放；更將推出「環境友善 – 零剩食計畫」，透過提供少份量的飯麵主食，減少食物浪費，從各個環節號召合作店家、外送夥伴、消費者到員工都能從日常響應foodpanda永續的各個行動。

foodpanda 外送 減碳 環保

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