聽新聞
test
0:00 / 0:00
foodpanda熊貓超市關燈1小時 響應Earth Hour減碳行動
foodpanda是台灣第一個響應環保的外送平台，今年將同步全球，響應世界自然基金會（WWF）發起的「關燈一小時Earth Hour」活動，pandamart熊貓超市內湖店將於今天晚上8點半至9點半關閉招牌燈，全台熊貓超市也將關閉非主要照明設備，foodpanda總部辦公室區域也於3月24日同步響應，希望藉由「關燈」行動喚起大眾重視氣候變遷議題，鼓勵辦公室同仁也能在日常生活中落實節能減碳，一起用行動守護地球環境。
foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，今年是foodpanda首次響應Earth Hour 關燈一小時，希望藉此喚起公司同仁、外送夥伴對永續減碳的意識，foodpanda也持續解構外送環節，從中找出各種減廢、減碳的可能，進而影響消費者選擇相對環保的外送過程，為環境、社會帶來正面影響。
除了響應關燈一小時活動之外，foodpanda近年推出許多響應永續的行動，像是首創「環境友善店家」計畫，鼓勵餐飲業者透過減少一次性包材、使用在地食材、節能設備等方式，落實源頭減廢及減碳。
foodpanda也提供外送夥伴電動車購車優惠，鼓勵夥伴優先選擇電動車，有效減少碳排放；更將推出「環境友善 – 零剩食計畫」，透過提供少份量的飯麵主食，減少食物浪費，從各個環節號召合作店家、外送夥伴、消費者到員工都能從日常響應foodpanda永續的各個行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言