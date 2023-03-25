影／童醫院成立口腔精準醫療創新中心 假牙1天可製成
童綜合醫院口腔醫學部今與南部科學園區成立「口腔精準醫療創新中心」，建置中部首間示範中心，引進數位齒雕機，以往製成一顆假牙需3至7日，現運用電腦數位掃描患者口腔，導入機具，1日即可製成假牙模型，大幅提升效率。
今天上午，童總合醫院舉辦「口腔精準醫療創新中心」成立典禮。童綜合院總院長童敏哲強調，精準治療是趨勢，與南部科學園區合作成立口腔精準醫療創新中心，很榮幸能成為中部唯一的示範中心。
童指出，中心可作為牙醫師教育及臨床訓練外，各項尖端牙科產品的展示，也可讓民眾認識優質的醫療技術與方法。
口腔醫學部主任蕭應良表示，昔日製作假牙，牙科技師手做需3至4天，若外送到牙科技工所需7天，本次院方引進數位齒雕機，當天即可製成假牙模型，大幅提升效率。
蕭應良指出，院方採購植牙導航機，改善牙醫師在植牙過程中角度歪斜、壓迫神經等問題，藉由植牙導航機螢幕顯示，能讓醫師植牙過程更加精準，宛如「牙醫師的照明燈」。
南部科學園區管理局副局長鄭秀絨表示，今年與童綜合醫院共同合作，建置中部示範診間，整合南科園區廠商牙科產品，提供國內朝向數位牙科發展的相關產品。
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