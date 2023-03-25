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兩波春雨接力！賈新興：明天雨區擴全台 可望春雷響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
賈新興表示，近期將有兩波春雨，目前看起來鋒面條件不是太好，但水氣都會進來。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興表示，近期將有兩波春雨，目前看起來鋒面條件不是太好，但水氣都會進來。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

北部今晨開始降雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，近期將有兩波春雨，目前看起來鋒面條件不是太好，但水氣都會進來。今天午後水氣移入中部，彰化以北雨勢較大。明天全台都會降雨，彰化以北雨勢較大，預期有春雷和較強陣風。

他說，兩波春雨自明天開始第一波至下周一，明天至下周一受華南雲系移入各地有雨，台中以北有陣雨或雷雨，下周二新竹以北及宜花東有雨，下周三基隆、北海岸、東北角、宜花有局部雨，午後南投以北山區有局部陣雨。

賈新興說，下周二、下周三中南部的雨勢稍停歇，中午過後有西北雨，下周四、下周五第二波水氣再移入，彰化以北、高屏及宜花東有雨。下周四深夜起彰化以北局部地區雨勢大並留意雷擊和強陣風。

賈新興指出，未來10天風雨較明顯地區在台中以北和宜蘭。春雨都落在北部，冷空氣要強一點，春雨才能往南壓，南部雨水才會較明顯，雖然看起來兩波春雨條件沒有很好，但仍有水氣，中南部都會下雨，不過雨量不會太大。

清明連假天氣，他表示，4月1日午後嘉義以北及宜花東有局部陣雨或雷雨，4月2日午後山區有局部短暫陣雨，4月3日午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，展期資料顯示，春雨有望持續至4月14日前後，但之後至5月20日之間的環境不利降雨。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

清明節 春雨

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