清明連假兒童免費遊森林遊樂區 加碼烏來台車與太平山蹦蹦車

4月1日至5日兒童節併同清明連假期間，林務局說，12歲以下兒童可免費進入農委會林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區，還能免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局說，4月1日至5日連假期間，12歲以下兒童免費入園，還加碼兒童免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。歡迎國人闔家前往森林遊樂區走走，吸收滿滿負離子芬多精，幫身心充電。

全國那麼多園區，到底該去哪處？林務局說，特別依據MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）人格心理測驗，為不同類型的朋友推薦適合出遊的國家森林遊樂區，讓大家出遊時可擁有更多的趣味與話題，為旅途創造更美好的回憶。

睿智、擁有行動力與獨到觀點的「分析家」：分析家的對應人格為建築師（INTJ）、邏輯學家（INTP）、指揮官（ENTJ）與辯論家（ENTP），擁有豐富的創造力與思辨能力，喜愛分析思考，看待事物總有獨樹一格的觀點。

東眼山與墾丁國家森林遊樂區分別擁有千萬年歷史的生痕化石與地景，以及50萬年前因地球板塊運動，形成的特殊「高位珊瑚礁森林」，豐富且特殊的地質紋理，很適合喜愛思考與想像的分析家人格朋友們前往，體驗不同於日常的風景，從自然中得到更多知識滋養。

正直、可靠且善解人意的「守護者」：守護者的對應人格為物流師（ISTJ）、守衛者（ISFJ）、總經理（ESTJ）與執政官（ESFJ），善解人意、富有同理心，喜愛照顧周遭的人們，但也因此容易積累壓力。

內洞、滿月圓、奧萬大與雙流國家森林遊樂區擁有仙氣十足的瀑布景觀，不妨來這些園區，靜靜閉上眼享受水聲與豐富的負離子帶來的身心洗禮；而阿里山國家森林遊樂區更有新開放的「水山療癒步道」，可進行自導式森林療癒體驗，都是紓壓療癒身心的好地方。

充滿好奇心，靈魂不受拘束的「探險家」：探險家的對應人格為鑑賞家（ISTP）、探險家（ISFP）、企業家（ESTP）與表演者（ESFP），喜愛創作設計並探索各種特別的事物，擁有細膩的觀察力與敏銳的心靈。

知本國家森林遊樂區擁有壯觀的千根榕及百年酸藤，以及擁有「森濤」美名，生長著「藤枝秋海棠」與眾多稀有蕨類與少見昆蟲的藤枝國家森林遊樂區，都特別適合充滿好奇心的探險家人格朋友們前往探索。

理想主義，洞察力出色的「外交家」：外交家的對應人格為提倡者（INFJ）、調停者（INFP）、主人公（ENFJ）與競選者（ENFP），擁有細膩而自由的心靈，擅長在理性與感性間取得平衡，與身邊人們建立情感聯繫。

池南國家森林遊樂區為昔日哈崙山地鐵道的起點，保有過去林業伐採年代的老火車頭、集材機和無數文物，豐富的人文遺跡正適合這群朋友前來挖掘；太平山、觀霧、大雪山、合歡山與阿里山國家森林遊樂區在4月時節開花的台灣龍膽，有著含蓄的淡藍色花朵，綻放在路旁的草叢中，神秘又美麗，別緻的花景一定能帶給心思細膩的外交家人格朋友們美好回憶。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可至台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw/ )查詢。