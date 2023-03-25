快訊

駐宏大使今早返台 張俊菲：我們都盡了最大的善意

56年前也發生狒狒脫逃 落網逮回對遊客潑水出氣

男女生都要防乳突病毒 嘉市下月領先全國為國中男生免費接種疫苗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市為保護青少年健康，降低人類乳突病毒 (HPV)感染風險，2013年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，下月10日起再領先全國，為國中男生免費接種九價疫苗。

為什麼男生也要施打HPV疫苗？市府衛生局明天將在文化中心演講廳舉辦講座，邀請台北醫學大學附設醫院羅詩修醫師為國中男生家長解答疑惑，安排國中生及家長參加，與醫師面對面座談。

羅詩修醫師是網路紅人，過去在嘉市衛生局服替代役，現任台北醫學大學附設醫院泌尿科，常在網路「泌密會客室」臉書粉專及YouTube頻道分享醫學健康資訊。

衛生局說，人類乳突病毒是一種DNA病毒，主要透過性行為感染人體表皮與黏膜組織，它有200多型，分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要傳染病原之一。

臨床研究證實持續性感染HPV引發相關癌症，女性可能引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等；男性頭頸癌、肛門癌、生殖器疣 (菜花)等，國際實證顯示，接種HPV疫苗後產生HPV病毒保護力是持續有效的。

衛生局長廖育瑋說示，2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗，2018起國健署採納為國家公共衛生政策，提供全國國中女生接種公費HPV疫苗，今年嘉市再領先全國為國中男生免費接種九價疫苗，凡設籍或就讀嘉市2021年9月入學國中男生都可施打，讓男女生都享有公費九價HPV疫苗接種服務。

衛生局預計4月10日進入校園，為國二男生施打第一劑九價HPV疫苗，間隔6個月後再接種第二劑。護理師出身的連任市議員黃思婷，爭取免費疫苗，協助宣導公費九價HPV疫苗接種服務。

嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗。圖／嘉市衛生局提供

疫苗 衛生局

延伸閱讀

猴痘疫苗開打！台北市近1700人預約最多 增開2醫院接種

弊大於利！ 農委會邀專家討論家禽是否施打禽流感疫苗

南投本周末打疫苗送雞蛋 明起兩天設18場接種站

猴痘疫苗預約有BUG？ 羅一鈞：轉檔異常 但一定打得到

相關新聞

「台灣終於被降雨訊號填滿了」 專家：今愈晚雨勢愈明顯

天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」說，台灣終於被降雨訊號填滿了。周末兩天華南雲系陸續東移，配合東北...

春雷乍響下雨了 吳德榮：未來一周兩波鋒面雨帶移入

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雨帶逐漸逼近台灣，伴隨帶狀降水回波，其中並有...

降雨從北往中部擴大！吳聖宇：今晚到明天影響最明顯 可能有春雷

今天周六也是補班日，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，隨著春雨鋒面通過，以及後續華南雲雨帶接力影響，由北往南各地陸續都會有...

男女生都要防乳突病毒 嘉市下月領先全國為國中男生免費接種疫苗

嘉義市為保護青少年健康，降低人類乳突病毒 (HPV)感染風險，2013年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，下月10日起再...

水情嚴峻仁義潭蘭潭蓄水量跌破千萬噸 民疑為何不清蘭潭

久旱不雨，嘉義水情燈號本月初改為減壓供水的黃燈，最近高溫炎熱，用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落，南區水資局統計，到昨天...

重案追緝令／桶屍殺人犯無悔意 筆錄用第三人稱不提「我」 警反認為他膽小

台中市男子楊鴻儒涉中橫公路兩桶屍案，更一審仍判兩個死刑，迄今仍否認涉案，當時的辦案人員形容，楊是「智慧型」的罪犯，楊在台南落網時，仍老神在在，跟檢警顧左右而言他，甚至在警詢案情時，他都用「第三人稱」講述，從頭到尾沒有「我」，好像事不關己，讓辦案檢警咋舌。不過，楊嫌棄屍的一個行為，卻也讓辦案警察認為他其實很「膽小」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦