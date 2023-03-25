男女生都要防乳突病毒 嘉市下月領先全國為國中男生免費接種疫苗

嘉義市為保護青少年健康，降低人類乳突病毒 (HPV)感染風險，2013年起提供國中女生免費接種HPV疫苗，下月10日起再領先全國，為國中男生免費接種九價疫苗。

為什麼男生也要施打HPV疫苗？市府衛生局明天將在文化中心演講廳舉辦講座，邀請台北醫學大學附設醫院羅詩修醫師為國中男生家長解答疑惑，安排國中生及家長參加，與醫師面對面座談。

羅詩修醫師是網路紅人，過去在嘉市衛生局服替代役，現任台北醫學大學附設醫院泌尿科，常在網路「泌密會客室」臉書粉專及YouTube頻道分享醫學健康資訊。

衛生局說，人類乳突病毒是一種DNA病毒，主要透過性行為感染人體表皮與黏膜組織，它有200多型，分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要傳染病原之一。

臨床研究證實持續性感染HPV引發相關癌症，女性可能引發子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等；男性頭頸癌、肛門癌、生殖器疣 (菜花)等，國際實證顯示，接種HPV疫苗後產生HPV病毒保護力是持續有效的。

衛生局長廖育瑋說示，2013年提供國中女生免費接種HPV疫苗，2018起國健署採納為國家公共衛生政策，提供全國國中女生接種公費HPV疫苗，今年嘉市再領先全國為國中男生免費接種九價疫苗，凡設籍或就讀嘉市2021年9月入學國中男生都可施打，讓男女生都享有公費九價HPV疫苗接種服務。